السعودية: أسعار تذاكر القطارات أقل من التكلفة

قال مسؤول في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية الحكومية إن أسعار تذاكر القطارات في المملكة أقل من التكلفة وأقل من تذاكر الطيران.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح إن تكلفة التذكرة للرحلات من الرياض إلى القصيم بعيدة جداً عما تم تثمينه، والأسعار المعلنة مدعومة كثيراً، لأن تكاليف نقل الركاب عالية جداً، ولا يمكن أن تسعر على أساس التكلفة، وإلا ستكون عالية.

وقال "الرميح" إن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) حرصت على أن تكون أسعار تذاكر رحلاتها أقل من الطيران، وهي بالفعل أقل منها، مبيناً أن سعر التذكرة للدرجة الاقتصادية من الرياض القصيم 120 ريالاً ومدة الرحلة ساعتان ونصف الساعة.

وحول احتمال تأثر مسار الخطوط الحديدية بين الرياض والقصيم بمياه السيول والأمطار التي شهدتها منطقة الرياض أخيراً، قال "الرميح" إن الشركة تعمل على مراجعة مسارات القطارات وهي سليمة ولا توجد أي مشاكل، وأضاف إن "الخط سليم ولا توجد أي مشاكل، ويتم اختباره بشكل يومي، والشركة حريصة على تطبيق معايير السلامة".

وتدشن "سار" يوم الأحد المقبل المرحلة الأولى لخدمات نقل الركاب على مشروع قطار الشمال، حيث ستغطي الرحلات بين كل من الرياض والمجمعة والقصيم.

وكانت "سار" أطلقت، مؤخراً، موقعها الإلكتروني رسمياً وكشفت من خلاله عن أسعار تذاكرها خلال المرحلة الأولى من تشغيل رحلاتها والتي ستبدأ -يوم الأحد القادم 26 فبراير/شباط- برحلتين يومية الأولى تنطلق من الرياض صباحاً باتجاه القصيم مروراً بالمجمعة والرحلة الثانية مساءً من القصيم إلى المجمعة ومن ثم إلى الرياض.

وستقوم الشركة بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي، كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف والقريات إلى الخدمة تدريجياً إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يومياً ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.

وتم تصنيف التذاكر على درجتين؛ الاقتصادية، ودرجة الأعمال.

وقدمت "سار" عرضاً مخفضاً لأسعار التذاكر خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير/شباط إلى 1 أبريل/نيسان، حيث سيكون سعر التذكرة على جميع الدرجات وجميع الوجهات والرحلات، هو 40 ريالاً للكبار، و20 ريالاً للصغار، و 4 ريالات للرضع.

أما الأسعار الطبيعية بدون تخفيض، ابتداءً من يوم 2 أبريل/نيسان 2017، فستكون كالتالي:

رحلة الرياض - المجمعة، أو المجمعة - الرياض

الدرجة الاقتصادية: 35 ريالاً للصغار و70 ريالاً للكبار

درجة الأعمال: 125 ريالاً للصغار و190 ريالاً للكبار

رحلة المجمعة - القصيم أو القصيم - المجمعة

الدرجة الاقتصادية: 30 ريالاً للصغار و60 ريالاً للكبار

درجة الأعمال: 105 ريالات للصغار، و160 ريالاً للكبار

رحلة الرياض - القصيم أو القصيم - الرياض

الدرجة الاقتصادية: 60 ريالاً للصغار و120 ريالاً للكبار

درجة الأعمال: 230 ريالاً للصغار و350 ريالاً للكبار