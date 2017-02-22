"الكونكورس دي" بمطار دبي يستقبل 16.6 مليون مسافر فى عامه الأول

تعامل مبنى الكونكرس دى الذى يصادف يوم 24 فبراير الحالي الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه ما يزيد عن 16.6 مليون مسافر استمتعوا بتصميمه الصديق للمسافرين ومنافذ بيعه المتفوقة والأطعمة والمشروبات عالية الجودة التي يقدمها.

ويعتبر هذا المبنى حديث العهد الذي بلغت تكلفة انشائه 4.4 مليار درهم مركزاً لأكثر من 60 شركة طيران دولية تشغل رحلاتها من خلاله إلى 90 وجهة حول العالم، وساهم مبنى "الكونكورس دي" بزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 75 مليونا إلى 90 مليون مسافر سنوياً، وتعامل مبنى "الكونكورس دي" خلال عامه التشغيلي الأول مع" 115,118 "رحلة و16 مليوناً و686 ألفاً و272 مسافراً جاءوا من وجهات تنتشر على قارات العالم الست.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة أن "الكونكورس دي" يأتي نتاجاً لمشروع تم تصميمه وتخطيطه بعناية فائقة، وتشييده وفقاً لاحتياجات وتوقعات عشرات الالاف من عملائنا المسافرين الذين يعبرون المبنى بشكل يومي، ومن الواضح جداً بعد سنة أولى ناجحة من العمليات أن الكونكورس دي قد حقق هدفه المتمثل في تقديم البهجة لمسافرينا وشركائنا التجاريين.

ويتميز هذا المبنى بتصميمه الرائع حيث تم تشييده على شكل ردهة مركزية تجعل المسافات التي يحتاج المسافر أن يقطعها للوصول الى بوابات المغادرة قصيرة جداً مما يسمح للمسافرين الصعود إلى الطائرة مباشرة انطلاقاً من منطقة الانتظار ما يمنحهم المزيد من الحرية والوقت للاستمتاع بحزمة متكاملة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى توفيره لمستويات سخية من أماكن الجلوس المريحة ومفاهيم الرفاه بما في ذلك ركن "كن مسترخياً".

ويضم "الكونكورس دي" 9 صالات تنتشر على مساحة" 6,926 "متراً مربعاً منها 5 صالات لشركات الطيران، واستراحة المجلس الجديدة، واستراحتان لفندق مطار دبي الدولي إضافة إلى استراحة مرحبا المخصصة لكبار الشخصيات.

واستقطب "الكونكورس دي" مع افتتاح أبوابه أمام عموم المسافرين، عددا من العلامات التجارية الشهيرة، وذلك للمرة الأولى على صعيد دبي والمنطقة، منها "ذا كيتشن" "المطبخ" من الشيف الشهير ولفغانغ بوك، وأول منفذ في مطار شرق أوسطي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة البريطانية "بريه أ مانجيه".

ويقدم "الكونكورس دي" خيارات متعددة من وجبات الغداء التي تلبي كافة الأذواق، كما يقدم "الكونكورس دي" نطاقاً من منتجات تجارة التجزئة حيث تتضمن سوق دبي الحرة 175 منشآة بيع تنتشرعلى مساحة سبعة آلاف متر مربع ما يرفع إجمالي المساحة المخصصة لعمليات تجارة التجزئة في مطار دبي الدولي إلى 33 ألف متر مربع.

وتحتل منتجات الأزياء مساحة إجمالية تبلغ الف متر مربع مقسمة إلى منطقتين فيما تحتل العطورات ومستحضرات التجميل مساحة تبلغ الفا و 500 متر مربع أما الأطعمة فتحتل مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع، كما يوفر مبنى "الكونكورس دي" 21 موقفاً للطائرات يمكن لأربعة منها التعامل مع طائرات من طراز ايرباص ايه 380 وبوينغ 747 إضافة إلى 11 موقفاً إضافيا بعيدة عن المبنى.