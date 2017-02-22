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مواصلات

دبي: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المواقف الذكية في الرقة والمركز التجاري

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 فبراير 2017
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دبي: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المواقف الذكية في الرقة والمركز التجاري

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الأولى من مشروع المواقف الذكية في المناطق الخاضعة للتحكم بمنطقتي الرقة والمركز التجاري العالمي على شارع الشيخ زايد، حيث يهدف المشروع إلى تقديم خدمة جديدة من خلال توفير معلومات عن عدد المواقف الشاغرة في المواقف العامة.

 

وذلك باستخدام "تطبيق هيئة الطرق والمواصلات"، بالإضافة إلى عرضها  باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات إلكترونية في الشارع،

 

 

ووفق صحيفة البيان، قال السيد محمد الشريف، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية بمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إنه تم الانتهاء من ربط النظام المركزي بالمكونات الأساسية للمشروع (اللوحات الإلكترونية الذكية، الحساسات الأرضية والعلوية) في المواقف العامة بدبي، بالإضافة إلى المواقف المتعددة الطوابق والمواقف الخاصة بدبي مول، وبذلك يمكن لمستخدمي "تطبيق هيئة الطرق والمواصلات" التعرف إلى المواقف الشاغرة في المنطقتين بشكل مباشر وذكي.

 

 

وأوضح، بأنه تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الربط حسب الجدول الزمني المخطط، حيث انتهت الهيئة من الأعمال الخاصة بالمشروع في منطقة الرقة بشكل كامل، بعد تركيب ما يقرب من 2000 من الحساسات الأرضية، بينما تم إنجاز نحو 84% من الأعمال في منطقة المركز التجاري العالمي على شارع الشيخ زايد من خلال تركيب 59 كاميرا علوية، يرافقها تباعاً تركيب اللوحات الإرشادية الإلكترونية الذكية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل مع نهاية شهر أبريل القادم.

 

 

 

وأشار  إلى أن المشروع يأتي تلبية لاحتياجات مستخدمي الطرق، في ظل تزايد متطلبات الجمهور لاستخدام وسائل تقنية فاعلة في التعامل مع خدمة المواقف، وفق رؤية الهيئة في "تنقل آمن وسهل للجميع"، وتحقيق غاياتها الاستراتيجية الأولى المتمثلة بـ (دبي الذكية)، وكذلك الغاية الاستراتيجية الثالثة الرامية إلى (إسعاد الناس)، لكونه يساعد في توفير المعلومات عن حالة المواقف لسائقي المركبات قبل التوجه إلى هذه المناطق، وبذلك يوفر الجهد والوقت على الجمهور، من خلال لوحات ذكية ترشدهم إلى أماكن المواقف الشاغرة واتجاهها، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري الناتج عن البحث عن موقف. 

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