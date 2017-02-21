الخطوط القطرية توضح حقيقة صور فاضحة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية حقيقة صور فاضحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أفراد طاقم الضيافة بصورة غير لائقة.

وقالت الخطوط القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر "لفتت انتباهنا مؤخراً انتشار بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطاقم الضيافة في الخطوط الجوية القطرية، وندرك بأن هذه الصور قد تسببت بقلق بحيث تظهر الصور أفراد طاقم الضيافة بصورة غير لائقة وغير مقبولة".

وأوضحت "تعد هذه الصور قديمة وتم نشرها في 2013 - 2014 حيث قامت الخطوط الجوية القطرية بإجراء تحقيقات داخلية وتم إنهاء خدماتهم عن العمل نتيجة لذلك".

وأضافت "يتوقع من جميع موظفي الخطوط الجوية القطرية التصرف بطريقة مهنية واحترام قوانين وعادات دولة قطر وشعبها".

وختمت "نحن نفخر بأن الأغلبية العظمى من موظفينا يمثلون نفسهم والخطوط الجوية القطرية بأكبر قدر من الاحترام والمسؤولية. إن هذه الحالة هي نادرة وعندما تحدث يتم التعامل معها بأعلى درجات الجدية. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالة المعنية".