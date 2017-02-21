Arabian business
مواصلات

الخطوط القطرية توضح حقيقة صور فاضحة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الخطوط القطرية توضح حقيقة صور فاضحة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية حقيقة صور فاضحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أفراد طاقم الضيافة بصورة غير لائقة.

 

وقالت الخطوط القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر "لفتت انتباهنا مؤخراً انتشار بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطاقم الضيافة في الخطوط الجوية القطرية، وندرك بأن هذه الصور قد تسببت بقلق بحيث تظهر الصور أفراد طاقم الضيافة بصورة غير لائقة وغير مقبولة".

 

وأوضحت "تعد هذه الصور قديمة وتم نشرها في 2013 - 2014 حيث قامت الخطوط الجوية القطرية بإجراء تحقيقات داخلية وتم إنهاء خدماتهم عن العمل نتيجة لذلك".

 

وأضافت "يتوقع من جميع موظفي الخطوط الجوية القطرية التصرف بطريقة مهنية واحترام قوانين وعادات دولة قطر وشعبها".

 

وختمت "نحن نفخر بأن الأغلبية العظمى من موظفينا يمثلون نفسهم والخطوط الجوية القطرية بأكبر قدر من الاحترام والمسؤولية. إن هذه الحالة هي نادرة وعندما تحدث يتم التعامل معها بأعلى درجات الجدية. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالة المعنية".

 

 

المزيد من أخبار قطر

المزيد عن هذا الخبر

الخطوط القطرية تتراجع عن إطلاق طيران المها في السعودية لتأخر حصولها على الترخيص

شركة جديدة لإدارة وتشغيل "مطار حمد الدولي" في قطر

الخطوط الجوية القطرية تصدر توجيها للمسافرين إلى أمريكا من الدول الممنوعة

رئيس الخطوط القطرية: شركات طيران تدرس فرض رسوم وقود إضافية

تعليقات

المزيد في مواصلات

إطلاق خدمة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية

احتجاز أكبر يخت في العـالم في إقليم جبل طارق لعدم سداد تكلفته

تحطم طائرة فوق مركز تسوق ومقتل 5 في ملبورن

مجموعة الطيار السعودية تبيع حصصها في شركة الطيار العالمية بالسودان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مؤشر بنك الخليج الأول لانطباع أصحاب الثروات يحقق 0.3% ارتفاعاً﻿ في فبراير﻿

سعودي يطلق زوجته بسبب "حالتها" على الواتسآب

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »