إطلاق خدمة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خدمة الأجرة في المدن السياحية، حيث بدأت الهيئة بهذه الخدمة في 5 مدن بمناطق المملكة بالتعاون مع شركة كريم لخدمات سيارات الأجرة، ليتم الاتفاق لاحقا مع شركات نقل أخرى.



وأوضح الدكتور وليد الحميدي نائب الرئيس لقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة في الرياض أن الهيئة حرصت على توفير هذه الخدمة في هذه المناطق نظرا لما تعانيه عدد من المدن السياحية من عدم وجود سيارات الأجرة التي يحتاج إليها السائح، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في إكمال منظومة السياحة والتجربة السياحية المتكاملة في المناطق المستهدفة في المملكة.



وأكد أن الهيئة وبمتابعة من رئيسها الأمير سلطان بن سلمان تعمل مع شركائها في المناطق في تذليل المعوقات التي تواجه السياحة، والسعي لتوفير الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تسهم في الجذب السياحي وزيادة الرحلات السياحية في المناطق ومن ذلك خدمة النقل، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.



واضاف: “الهيئة نجحت خلال السنوات الاخيرة في تطبيق برامجها الداعمة للسياحة والعاملين فيها، حيث سجل قطاع المناطق بالهيئة انجازات كبيرة في شراكات مهمة مع امانات المناطق، واهتمت الهيئة بالعمل بمنهج الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو منهج دأبت الهيئة على العمل به منذ تأسيسها وفقا لرؤية رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان” .

مشيرا إلى أن الهيئة ستدعم في شراكاتها القادمة واولها مع شركة كريم لخدمات التوصيل داخل المدن من خلال تدريب وتأهيل سائقين سعوديين لخدمة سكان وزوار تلك المدن التي دخلتها خدمات كريم وهي كل من: (أبها، وتبوك، وجازان، والباحة، والطائف).



