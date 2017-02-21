احتجاز أكبر يخت في العـالم في إقليم جبل طارق لعدم سداد تكلفته

احتجزت سلطات جبل طارق أكبر يخت بحري في العـالم بطلب من الشركة الألمانية المصنعة التي تطالب المالك بسداد باقي تكلفة بناءه التي بلغت بنحو 360 مليون جنيه استرليني، يعد هذا أكبر يخت في العالم ويبلغ طوله 143 مترا وارتفاعه 90 مترا، وعرضه 25 مترا، فيما كان متجها إلى أسبانيا قادما من حوض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية. وكان موعد التسليم الرسمي للمالك مقررا أَثْنَاء الأربعة أشهر المقبلة.

مالك اليخت العملاق هو الملياردير الروسي أندري ميلنيشينكو، التي تقدر ثروته بنحو 13.4 مليار دولار، و سمى اليخت "يخت A" ليتم تصنيفه أولًا بين السفن.

مدين بملايين الدولارات لشركة بناء السفن الألمانية ” نافال ياردس”؛ وأَبْلَغَ مسؤول بارز من هيئة المحاكم في جبل طارق أن اليخت مصادر منذ الأسبوع الماضي.

وأَبْلَغَ متحدث باسم ميلنيشينكو أن الاحتجاز ناتج عن “مشكلة فنية “، “نحن واثقون من أن الإحتجاز سوف ينتهي أَثْنَاء الأيام المقبلة وهذه الحلقة المؤسفة ستنتهي”.



يشار إلى أن هذا اليخت، الذي استغرق بناؤه 5 أعوام لا يوجد مثله بين المراكب الشراعية الكبيرة في العـالم، وتصل حمولته إلى 12.700 طن.

وتبلغ قياسات أشرعة اليخت الذي صممه الفرنسي فيليب ستارك، أكثر من 3700 متر مربع، أو نحو نصف ملعب كرة قدم. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف بناء اليخت الذي يتسم تصميمه بالنظرة المستقبلية نحو 400 مليون يورو.