تحطم طائرة فوق مركز تسوق ومقتل 5 في ملبورن

سيدني 21 فبراير شباط (رويترز وبي بي سي) - قالت الشرطة الاسترالية إن طائرة صغيرة سقطت على مركز تسوق قرب مطار إسندون خارج ملبورن اليوم الثلاثاء. ولفتت بي بي سي إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة التي تحطم بسبب عطل أصاب المحرك.

وكانت شرطة ولاية فكتوريا قد أفادت على حسابها الرسمي على تويتر "ليس لدينا في هذه المرحلة معلومات فيما يتعلق بعدد الضحايا المحتمل."

وقال تلفزيون سكاي إن الطائرة تضم خمسة مقاعد وعرضت القناة لقطات لحطام محترق في مركز التسوق وفرق إطفاء تحاول إخماد الحريق.

ومطار إسندون مطار صغير تستخدمه أساسا الطائرات الخفيفة.