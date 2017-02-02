وكالة أوروبية تنفي رفع الخطوط العراقية من قائمة سوداء

(رويترز) - نفت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقريرا بثه التلفزيون الرسمي العراقي اليوم الخميس بأن الوكالة رفعت الحظر المفروض على دخول طائرات الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.

كان التلفزيون العراقي نسب لوزير النقل كاظم الحمامي قوله في وقت سابق إن الوكالة رفعت اسم الشركة من القائمة السوداء الأوروبية.

وقال متحدث باسم الوكالة التي مقرها في كولون بالبريد الإلكتروني "على حد علم الوكالة لم يقع أي تحديث لهذه القائمة منذ ديسمبر" كانون الأول.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الوزارة أو التلفزيون العراقي الذي أوقف بث التقرير في تحديثاته الإخبارية اللاحقة.

وتقرر حظر طيران الناقلة الوطنية العراقية إلى أوروبا عام 2015 بسبب عدم استيفاء الشركة لمعايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.