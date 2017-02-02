أوروبا ترفع حظرا على الخطوط الجوية العراقية في مجالها الجوي

رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي، يعود إلى عام 2015 بسبب عدم موافاة معايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.

وأكد ذلك، اليوم الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 2017)، وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، في تصريحات نقلها عنه موقع "السومرية نيوز".

ووفق موقع دويتشه فيله، قال الوزير إن "وزارة النقل قطعت شوطاً كبيراً في معالجة ملف شركة الخطوط الجوية العراقية، بحيث تمّ رفعها من القائمة السوداء من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإضافتها إلى قائمة /تحت المراقبة/ تمهيداً لإدراجها ضمن القائمة البيضاء خلال شهرين"، مبيناً أن "الشركة مدرجة على القائمة السوداء منذ أكثر من عامين بسبب عدم الالتزام ببعض المعايير".

ولفت وزير النقل الى أن الوكالة قامت بافتتاح مكتب لها في مطار بغداد الدولي، مضيفاً أن "هذه الخطوة الجيدة تهدف إلى تحسين إجراءات الانتقال إلى القائمة البيضاء".

يذكر أن الوكالة الأوروبية تفرض منذ أكثر من عامين حظراً على تحليق طائرات الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوروبية لأسباب تتعلق بالسلامة. وخلال العام الماضي، سعت وزارة النقل إلى رفع الحظر من خلال تحسين إجراءات السلامة والالتزام بالمعايير الدولية التي تشترطها.