الخطوط الهندية توسع طاقتها الاستيعابية على رحلاتها الى دبي

رحبت مطارات دبي بقيام الخطوط الهندية بتشغيل طائرة بوينج (دريم لاينر 878) المتطورة لأول مرة على رحلاتها بين دبي ومدينة كوتشي في ولاية كيرلا الهندية.
وشمل الترحيب إطلاق التحية المائية التقليدية وقطع قالب حلوى في مبنى (الكونكورس دي) بحضور طاقم الطائرة ومسؤولين من مطارات دبي والناقلة الهندية.
ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعتبر الخطوط الهندية واحدة من شركات الطيران السبع التي تربط بين مطار دبي الدولي و 19 وجهة في الهند. وتحتل الهند المرتبة الأولى على قائمة أكبر الاسواق حركة مع مطار دبي الدولي، وارتفع عدد المسافرين بين الوجهات الهندية ودبي الى 11.4 مليون مسافر بنهاية العام 2016.
ويصل عدد الرحلات التي يتم تسييرها يوميا بين الهند ودبي الى 78 رحلة، في حين يصل متوسط عدد الرحلات الأسبوعي الى 546 الجوية.
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