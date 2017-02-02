الاتحاد للطيران ولوفتهانزا يوقعان اتفاقية جديدة

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية وشركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية عن إبرام اتفاقية عالمية لخدمات تموين الطائرات بالأطعمة والمشروبات بقيمة 100 مليون دولار والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات.

وقال بيان إنه بموجب اتفاقية التموين الممتدة على مدار أربع سنوات، سوف توفر شركة "إل إس جي سكاي شيفس"، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، خدمات التموين إلى الاتحاد للطيران في 16 مدينة في أوروبا، وآسيا، والأميركيتين.

كما وقعت مجموعة الاتحاد للطيران و"لوفتهانزا تيكنيك" على مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات على امتداد الاتحاد للطيران وشركائها بالحصص من شركات الطيران، وبحث فرص تحقيق المزيد من تضافر الجهود مع شركة الاتحاد للطيران الهندسية.

وتعمل الاتحاد للطيران ولوفتهانزا كذلك على استكشاف السبل لتحقيق المزيد من التعاون في عددٍ من المجالات الأخرى، بما في ذلك عمليات الشحن والمشتريات وخدمات المسافرين، بهدف تعزيز عروضهما التنافسية على الصعيد العالمي وفي السوق الأوروبية.