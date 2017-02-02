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مواصلات

السعودية تطلق حملة مرورية لتركيب دعامات للشاحنات

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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السعودية تطلق حملة مرورية لتركيب دعامات للشاحنات

أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي، أمس الأربعاء، حملة توعوية لقائدي وملاك الشاحنات لتركيب حواجز أمامية وخلفية وجانبية بمواصفات فنية وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وتهدف إلى منع دخول السيارات الصغيرة تحت تلك الشاحنات أثناء وقوع الحوادث المرورية.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مدير مرور المدينة المنورة العقيد صلاح الجابري إن إدارة المرور وزعت البرشورات التوعوية على قائدي الشاحنات داخل المدن وفي الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المنطقة، وكذلك منطقة الفحص الدوري عن طريق رجال المرور المتواجدين.

 

ودعا "الجابري" أصحاب هذه الشاحنات لسرعة تركيب الحواجز لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

 

وكانت الجمارك السعودية قد أعلنت في وقت سابق منع الشاحنات المخالفة للمواصفات القياسية دخول المملكة، والتي لا تضع دعامات حماية "حواجز"، وذلك بعد عدد من ورش العمل التي عقدت بين مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات لتطبيق اللوائح الفنية الخاصة بالدعامات في الشاحنات والمقطورات.

 

وتطلق إدارة المرور بمحافظة الطائف اليوم الخميس حملة مرورية بالمحافظة، لتوعية قائدي وملاك الشاحنات لتركيب الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات للتقليل من الخسائر البشرية والمادية التي تحدثها حوادث تلك الشاحنات مع السيارات الصغيرة.

 

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة المواصفات، مؤكدا ضرورة تقيد ملاك وسائقي الشاحنات بالالتزام بهذه الإجراءات التي ستطبق خلال الأسابيع المقبلة.

 

ويأتي هذا الإجراء بغية التخفيف من نتائج الحوادث التي تقع وتكون الشاحنات طرف فيها، إذ إن ارتفاع مستوى هيكل الشاحنات يتسبب في حوادث مميتة متى اصطدمت بها مركبة صغيرة.

 

وتسجل السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- نسباً مرتفعة في حوادث المرور. وبحسب تقارير مرورية رسمية، شهد العام 2015 نحو 518 ألفاً و795 حادثاً مرورياً، وتسببت جميعها بوفاة ثمانية آلاف و63 شخصاً، وإصابة نحو 36 ألفاً و303 أشخاص آخرين.

 

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