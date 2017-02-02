الإطاحة بفتى سعودي دهس مدير مرور مكة المكرمة

قبضت السلطات الأمنية السعودية أمس الأربعاء على شخص لاذ بالفرار بعد أن قام بدهس مدير مرور مكة المكرمة العقيد دكتور باسم البدري أثناء استيقافه لمخالفته أنظمة المرور.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس عن مصادرها إن العقيد البدري كان قد أوقف قائد مركبة مخالفة كانت مظللة بالكامل مع وجود لاصق أبيض على سقف السيارة لتغيير ملامحها، إضافة إلى عكسها اتجاه السير، طالباً من قائدها الرخصة والاستمارة إلا أن الجاني لاذ بالهروب متجاوزاً "البدري" بتهور، متسبباً في إصابة بكتفه جراء هذه الحادثة، وهو الأمر الذي استدعى إلى نقله إلى مستشفى قوى الأمن وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم.

وقال المصدر إن الجاني لاذ بالهروب إلى منزله الكائن بحي الشرائع، وإدخال سيارته داخل منزله إلا أنه تم القبض عليه، وإحالته إلى شرطة الشرائع وهي التي بدورها قامت بإحالة الجاني إلى شرطة أجياد موقع هذه الحادثة.

ونقلت الصحيفة اليومية عن متحدث مرور مكة المكرمة العقيد مهندس فوزي الأنصاري إن الحادثة كانت على امتداد شارع السيال الخلفي في شارع إبراهيم الخليل بحي المسفلة، وتمكنت دوريات الأمن من القبض على قائد المركبة وتقديمه للجهات المختصة.

وأكد "الأنصاري" أنه تم الكشف على مدير المرور وكانت الإصابات خفيفة، حيث تلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى.

وذكرت صحيفة "عاجل" الإلكترونية أمس الأربعاء أن سائق المركبة المتورط بدهس قائد مرور مكة المكرمة هو فتى.

وتسجل السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- نسباً مرتفعة في حوادث المرور. وبحسب تقارير مرورية رسمية، شهد العام 2015 نحو 518 ألفاً و795 حادثاً مرورياً، وتسببت جميعها بوفاة ثمانية آلاف و63 شخصاً، وإصابة نحو 36 ألفاً و303 أشخاص آخرين.