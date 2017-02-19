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مجموعة الطيار السعودية تبيع حصصها في شركة الطيار العالمية بالسودان

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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مجموعة الطيار السعودية تبيع حصصها في شركة الطيار العالمية بالسودان

(رويترز) - قالت مجموعة الطيار للسفر القابضة السعودية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على بيع حصصها في شركة الطيار العالمية بالسودان مقابل 1.125 مليون دولار.

 

وأضافت المجموعة في بيان نشر على موقع تداول الالكتروني أن عملية البيع تأتي "مع استراتيجية المجموعة للتخارج من الأعمال والشركات الصغيرة... من المتوقع أن يبدأ الاثر المالي (للصفقة) من الربع الأول 2017."

 

وقالت المجموعة إن الصفقة ستعرض على أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة.

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