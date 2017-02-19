دبي: 1163 حادث مروري وأكثر من 15 ألف مكالمة لشرطة دبي خلال عطلة الأسبوع

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي يومي الجمعة والسبت 1163حادثا مروريا وقعوا في مناطق متفرقة بإمارة دبي، وتلقت الإدارة في الفترة ذاتها 15ألفا و308 مكالمات.





وناشد المقدم تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة نظرا لتعرض البلاد لرياح وعواصف قوية وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.

وحذر من القيام برحلات برية وبحرية تفاديا للوقوع في تقلبات الطقس المفاجئة من هبوب للرياح وأجواء ماطرة وعواصف رملية في مختلف مناطق الدولة، داعيا السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

وطالب المقدم بن فارس جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.