1000 ريال غرامة تلوين لوحة المركبة الممسوحة بالسعودية

عدت الإدارة العامة للمرور السعودي تلوين لوحات المركبات بعد مسح أحرفها وأرقامها بسبب العوامل الجوية ونحو ذلك من قبل قائد المركبة مخالفة تستوجب الغرامة التي تصل إلى ألف ريال (267 دولار).

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية إن العديد من قائدي المركبات يتساهلون في مسألة الاهتمام بلوحات مركباتهم، والتي تعد مخالفة في حال مسحت حروفها أو أرقامها معاً أو إحداهما أو مسحت إحدى اللوحات سواءً كانت الأمامية أو الخلفية أو كلاهما معاً.

وقالت المصادر إنه يتوجب على قائد المركبة في حال مسحت حروف لوحته أو أرقامها عدم العبث بها بتلوينها لإيضاح الأرقام أو الأحرف الخاصة بها، وعليه بالتقدم مباشرة لإدارة المرور لطلب لوحات بدل تالف ودفع رسومها المقدرة بحوالي 100 ريال، حتى لا ترصد بحقه مخالفة تحت مسمى (عدم المحافظة على لوحات المركبة).

وأكدت المعلومات أن الدوريات المرورية لن تتهاون مع أي قائد مركبة لا يهتم أو يحافظ على لوحات مركبته، داعية المواطنين والمقيمين في حال رصد مثل تلك المخالفات إلى الإبلاغ عن تلك المخالفات عبر تطبيق (كلنا أمن).

وبحسب الصحيفة اليومية، فإن مخالفات اللوحات هي كالتالي:

1- كل لوحة مسحت أحرفها أو أرقامها أو كلاهما معاً.

2- تلف أو مسح اللوحة الأمامية أو الخلفية أو كلاهما معاً.

3- تلوين اللوحات التي مسحت أحرفها أو أرقامها لإظهار بياناتها.