الخليج للملاحة توقع تسوية نهائية للنزاع مع تجمع بنوك



أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أنها وقعت في لندن بتاريخ 16-2-2017 على تسوية كاملة ونهائية بعد مفاوضات شاقة ومتشعبة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مع تجمع البنوك الدائنة والممثلة في كل من "دي في بي بنك" و"بي أن بي باريباس بنك" و"دي ن بي بنك" (المعروف بتجمع البنوك للناقلات).

ويأتي هذا الاتفاق على التسوية النهائية لمطالبات مالية عالقة منذ 2014 وتخص ناقلتي منتجات بترولية قام الدائنون بتحفظ عليها وحجزها ومن ثم بيعها.

وتعد هذه التسوية جزء مهم من عملية مستمرة تقوم بها الإدارة الجديدة للخليج للملاحة القابضة لإنهاء كافة الالتزامات المالية العالقة القديمة واستكمال خطط البناء وإعادة هيكلة أعمال المجموعة وشركاتها، مما سيمكن الشركة من إعادة تركيز طاقاتها إلى استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في العمليات والمجالات المختلفة في الخدمات وإصلاح السفن والنقل البحري المتخصص والشحن.

كما أن انهاء الخلاف مع الجهات المقرضة يمثل أيضا معلما آخر في استعادة الشركة لسمعتها ومكانتها كلاعب موثوق به ومسؤولة في خدمات الصناعات البحرية والملاحية. ومن المؤكد أن هذا الخبر سوف يحسن من ثقة المستثمرين وتوسيع الفائدة في السوق لصالح الشركة. وقد سبق وأن أعلنت الشركة أنها ستسعى لإنهاء جميع المطالبات المالية العالقة مع جميع الدائنين من خلال مباحثات عادلة وودية.

وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة: "نحن بالفعل سعداء بتمكنا من التوقيع على اتفاق لندن وبشكل نهائي مع تجمع البنوك الدائنة ورغم التحديات والصعاب كنا جميعا مثابرين على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وينهي سنوات من المطالبات والمنازعات القانونية وهنا لابد من شكر مساهمينا الاستراتيجيين وممثلين البنوك على الالتزام الإيجابي خلال المفاوضات.

وأضاف بوعميم منذ البداية كان هدفنا الرئيسي البحث عن تسويات وحلول عادلة وودية فيما يتعلق بالمنازعات والمطالبات المالية وكنا مصممين على حل جميع القضايا العالقة بشكل كامل. مع هذه التسوية تأخذ الشركة منحني جديد للمستقبل. وستبدأ الشركة مع التجديد فصلا جديدا كشركة قوية وأكثر قدرة على المنافسة في الصناعة البحرية والشحن مع الالتزام التام لمساهميها والسوق والصناعة ككل.

وتعد شركة الخليج للملاحة القابضة هي الشركة البحرية وشركة النقل البحري الوحيدة المدرجة في سوق دبي وهي شركة متكاملة لامتلاك السفن ومجموعة شركاتها تقوم بامتلاك وتشغيل أسطول من الناقلات الكيميائية والمنتجات البترولية وسفن دعم العمليات البحرية والخدمات البحرية. وقد تم اعتماد الخليج للملاحة القابضة من قبل هيئة الاعتماد الدولي ديت نورسك فيريتاس عن كل من إدارة السلامة الدولية (ISM)، وشهادة أمن السفن الدولية (قانون ISPS). وقد حصلت أيضا على ISO 9001: 2008 (نظام إدارة الجودة) المعتمدة من خلال مكتب فيريتاس، الشركة الرائدة عالميا في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات (TIC).



