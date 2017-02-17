جنوح قطار سعودي وإصابة 18 راكباً

أكدت صحيفة سعودية أن حادثة جنوح قطار الرياض - الدمام عن مساره في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نتج عنه تعرض 18 راكباً لإصابات طفيفة.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر مطلعة إن القطار كان قادماً في رحلته من الرياض للمنطقة الشرقية، حيث توقف في محطة الهفوف وواصل مسيره بعد ذلك إلى محطة الدمام وهو يقل نحو 200 راكب.

وأوضحت المصادر أن القطار المكون من خمس عربات جنح عن مساره على مقربة من محطة الدمام ما أدى إلى انقلاب إحدى عرباته وإصابة 18 راكباً بإصابات طفيفة.

وأضافت أنه تم إرسال قطار الإسعاف والذي نقل جميع الركاب للمحطة، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالموقع عن طريق فرق الهلال الأحمر ونقل بعض الحالات للمستشفيات.

وتوقعت المصادر أن تكون حادثة جنوح القطار ناتجة عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة حيث يتوقع أن القطار تعرض للانزلاق ما أدى إلى جنوحه عن مساره.