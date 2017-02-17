Arabian business
مواصلات

جنوح قطار سعودي وإصابة 18 راكباً

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
جنوح قطار سعودي وإصابة 18 راكباً

أكدت صحيفة سعودية أن حادثة جنوح قطار الرياض - الدمام عن مساره في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نتج عنه تعرض 18 راكباً لإصابات طفيفة.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر مطلعة إن القطار كان قادماً في رحلته من الرياض للمنطقة الشرقية، حيث توقف في محطة الهفوف وواصل مسيره بعد ذلك إلى محطة الدمام وهو يقل نحو 200 راكب.

 

وأوضحت المصادر أن القطار المكون من خمس عربات جنح عن مساره على مقربة من محطة الدمام ما أدى إلى انقلاب إحدى عرباته وإصابة 18 راكباً بإصابات طفيفة.

 

وأضافت أنه تم إرسال قطار الإسعاف والذي نقل جميع الركاب للمحطة، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالموقع عن طريق فرق الهلال الأحمر ونقل بعض الحالات للمستشفيات.

 

وتوقعت المصادر أن تكون حادثة جنوح القطار ناتجة عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة حيث يتوقع أن القطار تعرض للانزلاق ما أدى إلى جنوحه عن مساره.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: تأجيل التشغيل التجريبي لقطار الحرمين

شركات أسبانية تستكمل مشروع قطار الحرمين بين مكة والمدينة بعد خلاف مع السعودية

السعودية: مصرع شخص وإصابة خمسة بسبب انحراف عربة قضبان في مشروع قطار الحرمين

هيئة تطوير الرياض تعتزم التعاقد مع شركة أجرة لإيصال الركاب إلى محطات القطار

تعليقات

المزيد في مواصلات

ما هي أسعار تذاكر رحلات الخطوط الحديدية السعودية؟

"فلاي دبي" تضيف ثلاث محطات جديدة

المري:وسائل التنقّل البديلة للجميع موجودة وفق أرقى المواصفات العالمية

163,288 سيارة BMW تمّ تسليمها حول العالم في يناير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محاربة استغلال اسم القطن المصري زوراً تسهم في إحياء زراعته بمصر

اتهام قناة الجزيرة بالرضوخ لفرنسا بعدم بث تقرير حول جرائم فرنسا في التفجيرات النووية في الجزائر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »