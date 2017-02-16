ما هي أسعار تذاكر رحلات الخطوط الحديدية السعودية؟

أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) موقعها الإلكتروني رسمياً وكشفت من خلاله عن أسعار تذاكرها خلال المرحلة الأولى من تشغيل رحلاتها والتي ستبدأ يوم 26 فبراير/شباط القادم.

وقالت الشركة الحكومية إنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى يوم الأحد 29 جمادى الأولى الحالي الموافق ليوم 26 فبراير/شباط القادم، وستكون برحلتين يومية الأولى تنطلق من الرياض صباحاً باتجاه القصيم مروراً بالمجمعة والرحلة الثانية مساءً من القصيم إلى المجمعة ومن ثم إلى الرياض.

وستقوم الشركة بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي، كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف و القريات إلى الخدمة تدريجياً إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يومياً ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.

وتم تصنيف التذاكر على درجتين؛ الاقتصادية، ودرجة الأعمال.

وقدمت "سار" عرضاً مخفضاً لأسعار التذاكر خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير/شباط إلى 1 أبريل/نيسان، حيث سيكون سعر التذكرة على جميع الدرجات وجميع الوجهات والرحلات، هو 40 ريالاً للكبار، و20 ريالاً للصغار، و 4 ريالات للرضع.

أما الأسعار الطبيعية بدون تخفيض، ابتداءً من يوم 2 أبريل/نيسان 2017، فستكون كالتالي:

رحلة الرياض - المجمعة، أو المجمعة - الرياض

الدرجة الاقتصادية: 35 ريالاً للصغار و70 ريالاً للكبار

درجة الأعمال: 125 ريالاً للصغار و190 ريالاً للكبار

رحلة المجمعة - القصيم أو القصيم - المجمعة

الدرجة الاقتصادية: 30 ريالاً للصغار و60 ريالاً للكبار

درجة الأعمال: 105 ريالات للصغار، و160 ريالاً للكبار

رحلة الرياض - القصيم أو القصيم - الرياض

الدرجة الاقتصادية: 60 ريالاً للصغار و120 ريالاً للكبار

درجة الأعمال: 230 ريالاً للصغار و350 ريالاً للكبار