"فلاي دبي" تضيف ثلاث محطات جديدة

تضيف "فلاي دبي" اعتباراً من يونيو المقبل 3 محطات جديدة إلى شبكة وجهاتها، وهي مدن باتومي في جورجيا، وكابالا في أذربيجان، وتيفات في مونتنجرو، والتي ستكون وجهات صيفية موسمية للناقلة التي ستخدمها برحلات منتظمة خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر.

ويأتي إطلاق هذه الوجهات الجديدة وتدشين الشركة لرحلاتها إلى مدينة بانكوك في نوفمبر الماضي تأكيداً لتوجه الناقة إلى تنويع شبكتها، وإضافة المزيد من الوجهات السياحية المهمة للمسافرين القادمين من دبي ووجهاتها في المنطقة، بحسب بيان أمس.

وحسب ماذكرت صحيفة الإتحاد، تعد "فلاي دبي" أول ناقلة توفر رحلات جوية مباشرة من الإمارات إلى كل من كابالا وتيفات، كما أنها الأولى التي تخدم بوتامي برحلات مباشرة من دبي. ولن يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرات دخول لزيارة هذه الوجهات الثلاث فيما يتم منح المقيمين في الدولة تأشيرة الدخول عند الوصول إلى المطار.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»: «نحن مستمرون في استشراف الفرص لتوسيع شبكة وجهاتنا وتوفير خيارات أكبر أمام مسافرينا خاصة في موسم عطلات الصيف..هذه الوجهات الجديدة وبالتكامل مع شبكة وجهاتنا ستكون بوابة لاستكشاف هذه المناطق».

ومع تسلمها الطائرات الجديدة في العام الجاري تستمر «فلاي دبي» في توسيع وتعزيز شبكتها التي تضم 93 وجهة في 44 دولة حول العالم تمتد من ايكاتنبيرج في الشمال وبانكوك في الشرق إلى زنجبار في الجنوب وبراغ في الغرب.

وستخدم «فلاي دبي» مدينة باتومي الجورجية بثلاث رحلات أسبوعياً، وهي ستكون وجهة للناقلة في جورجيا بعد تبليسي العاصمة، أما كابالا فستخدمها الناقلة، بواقع رحتلين أسبوعياً، وهي الوجهة الثانية لـ«فلاي دبي» في أذربيجان بعد العاصمة باكو.

كما ستتم خدمة مدينة تيفات في مونتنجرو بواقع رحلتين أسبوعياً، وهي أول وجهة للشركة إلى هذا البلد بعد رحلة ترويجية قامت بها الناقلة في أكتوبر من العام الماضي بالشراكة مع بورتو مونتنجرو.

ومن جهته، قال جيهون ايفندي نائب رئيس أول للعمليات التجارية في الإمارات والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والدول المستقلة: «نحن واثقون من أن الطلب على هذه الوجهات سيكون كبيراً على الدرجتين الاقتصادية والأعمال. كما أن الاهتمام بوجهات العطلات غير التقليدية يشهد نمواً جيداً، خاصة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهذه المدن توفر خيارات مثالية للباحثين عن عطلات الشواطئ أو المعالم السياحية في المدن».

جدول الرحلات

تسير «فلاي دبي» 3 رحلات أسبوعياً بين دبي وباتومي في الفترة من 22 يونيو وحتى 30 سبتمبر أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

تخدم «فلاي دبي» كابالا، بواقع رحلتين أسبوعياً في الفترة من 22 يونيو إلى 17 سبتمبر 2017 أيام الخميس والأحد.

ستقوم «فلاي دبي» بتسيير رحلتين أسبوعياً بين دبي وتيفات في الفترة من 23 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2017 في أيام الأحد والجمعة.