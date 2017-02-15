163,288 سيارة BMW تمّ تسليمها حول العالم في يناير



بعد ست سنوات متتالية من تحقيق أرقام قياسية، شهدت مجموعة BMW بداية عام هي الأفضل على الإطلاق من حيث المبيعات إذ أظهرت أرقام شهر يناير ازدياداً في بيع السيارات في مناطق العالم كافة والمنتمية إلى علاماتها التجارية الثلاث الفاخرة: BMW، و MINI، وRolls-Royce. . فقد سلّمت مجموعة BMW عملاءها 163,288 سيارة حول العالم، أي بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة مع شهر يناير من العام الماضي.

في هذا الإطار، قال الدكتور إيان روبرتسون، العضو في مجلس إدارة شركة BMW المحدودة والمسؤول عن المبيعات والتسويق في BMW: "بدأ هذا العام جيداً واستكملنا نجاح سنة 2016. فنحن واثقون من أنّ الطرازات الجديدة التي سنطرحها في السوق هذا العام، لا سيما الجيل الجديد من سيارة BMW الفئة الخامسة التي ستصبح متاحة قريباً لدى وكلائنا، ستمنح المبيعات مزيداً من الزخم مع مرور العام. وسنستمر في التركيز على الربحيّة ومستويات النموّ المستدامة حول العالم."

وارتفعت مبيعات علامة BMW التجارية بنسبة 7.2% مقارنة بيناير العام الماضي إذ تسلّم العملاء حول العالم 143553 سيارة BMW. وقد تحققت هذه الزيادة في مبيعات كامل الطرازات. فمثلاً، زاد مبيع سيارات BMW X1 بنسبة 40.2% (20,059)، وسيارات BMW الفئة الثالثة بنسبة 6.3%(28,684) فيما شهدت مبيعات سيارات الفئة السابعة الرائدة نمواً بنسبة 29.8% إذ بيع منها للعملاء حول العالم 4,403 سيارات. يشار إلى أنّ مبيعات علامة BMW التجارية سترتفع أكثر مع طرح سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة كلياً في السوق والتي سيباشَر بتسليمها للعملاء في منتصف فبراير.

ويستمر طلب العملاء على سيارات مجموعة BMW الكهربائية البديلة إذ زادت مبيعاتها بنسبة 115.8% مقارنة بالشهر عينه العام الفائت. وتمّ تسليم 5,232 سيارة BMW i و BMW iPerformance للعملاء في يناير. ويُتوقع أن يزيد مبيع طرازات مجموعة BMW الكهربائية أكثر عام 2017 مع طرح طراز BMW 530e iPerformance في مارس وسيارة MINI Cooper S E Countryman ALL4 الهجينة القابلة للشحن في يونيو.

من جهتها، حققت MINI زيادة في المبيعات في يناير بنسبة 3.7% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الفائت، إذ تسلّم العملاء حول العالم19,563 سيارة. وشكّل الطرازان MINI Cabrio (1,517 / +690.1%) و MINI Clubman (3,693 / +60.5%) الجزء الأكبر من مبيعات هذه العلامة التجارية. ويُتوقع أن تواصل مبيعات MINI نموّها عام 2017 مع طرح طراز MINI Countryman في السوق بدءاً من فبراير.

وارتفعت مبيعات BMW و MINI خلال شهر يناير في أوروبا بنسبة 3.5% (63,915) بعد تسجيل رقم قياسي عام 2016 تمثّل ببيع أكثر من مليون سيارة. وحققت الأسواق كلها تقريباً نمواً إلا أنّ سوق مجموعة BMW المحليّ، ألمانيا، شهد ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 17.2% (20,034). كما شهدت المملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق في المنطقة، نمواً بنسبة 4.9%(9,921) وبلغت النسبة في فرنسا 5.4% (5,556).

أما في آسيا، فقد حققت مبيعات BMW و MINI نمواً زاد عن الـ10% إذ تسلّم العملاء 66,719 سيارة (+12.1%). كما تجاوزت المبيعات في أكبر سوق في المنطقة، برّ الصين الرئيسي، الخمسين ألفاً للمرة الأولى خلال شهر واحد إذ تمّ بيع 51,345 سيارة، أي بزيادة 18.2%.

وحافظت مبيعات BMW و MINI في القارة الأمريكية على ثباتها إذ لم يتجاوز نموها 1% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي (26,940). فقد تسلّم العملاء في الولايات المتحدة 21,219 سيارة (-0.5%) فيما ارتفعت المبيعات في كندا بنسبة 2.5% (2,337).

بالنسبة إلى BMW Motorrad ، كانت بداية العام جيدة إذ تسلّم العملاء 7,503 دراجة نارية، أي بزيادة 0.2% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.



