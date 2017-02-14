10 آلاف مخالفة لرادار "راصد" في الشارقة خلال 5 أشهر

أشارت الإحصائيات الصادرة من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن عدد مخالفات رادار راصد خلال خمسة أشهر بلغت نحو 10 آلاف مخالفة، على مواقع متعددة ومتغيرة بالإمارة.

وأوضح الرائد جمال بوعفرة مدير فرع مراقبة الطرق بإدارة المرور والدوريات، أن رادار راصد يراقب المتجاوزين من كتف الطريق وغير الملتزمين بخط السير الإلزامي، حيث يتسم الجهاز بدرجة عالية من الدقة والوضوح في ضبط المخالفين، وفق صحيفة البيان.

ويعمل الجهاز بنظامي الصورة الفوتوغرافية والفيديو ، ويعتبر من أبرز الابتكارات التي تعمل على ضبط أمن الطرق وتعزيز السلامة المرورية على الطرقات.

وأشار بوعفرة إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على مضاعفة الجهود للحد من الحوادث المرورية، وتقليل نسبة الازدحامات على الطرق والشوارع الرئيسية وخاصة وقت الذروة، وذلك ترسيخاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

ولفت حسب قانون السير والمرور الاتحادي، تصل عقوبة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي إلى 200 درهم ونقطتين مروريتين بحق قائد المركبة.

وناشد بوعفرة قائدي المركبات بالإلتزام بخط السير وعدم تجاوز المركبات لما يسبب ذلك من خطر على المركبات القادمة من الخلف وعرقلة حركة السير، داعياً كافة مستخدمي الطريق بضرورة الإلتزام بقانون السير والمرور والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم والتقيد بالتعليمات والإرشادات المرورية التي تسعى لتعزيز السلامة المرورية.