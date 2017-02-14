دبي توقع اتفاقية مع تيسلا لشراء 200 مركبة كهربائية بقدرات القيادة الذاتية

وقعت هيئة الطرق والمواصلات على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2017، اتفاقية مع شركة تيسلا الرائدة عالمياً في مجال صناعة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، لشراء 200 مركبة كهربائية هجينة مزودة بأجزاء عديدة من تقنيات القيادة الذاتية، تضاف إلى أسطول مركبات الليموزين لمؤسسة تاكسي دبي.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة تيسلا سعادة إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الطاير: إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومبادرة (الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة)، وكذلك تنفيذاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، كما تأتي أيضاً في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة.

ورحب سعادة مطر الطاير بتأسيس شركة تيسلا مقراً لها في إمارة دبي، لتوزيع وصيانة المركبات، مشيراً إلى اختيار شركة تيسلا باعتبارها واحده من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث عملت الشركة على التطوير والإبداع في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتخزين الطاقة، وتعد (تيسلا) المنتج الوحيد للمركبات الكهربائية الفاخرة ذاتية القيادة، كما استحوذت (تيسلا) في إطار جهودها لاستغلال مصادر الطاقة البديلة، على شركة سولار سيتي (SolarCity).

وأضاف: طورت الشركة العام الماضي نظاماً هجيناً لتوليد وتخزين الطاقة الشمسية في مركبات تيسلا، وتوسيع نطاق عمل الشركة لتصنيع حافلات وشاحنات ثقيلة، وتطوير وتحسين أنظمة القيادة الذاتية، للارتقاء من القيادة شبه ذاتية إلى القيادة الذاتية كليا دون الحاجة لسائق، والسعي لتطوير خدمة التنقل بالمشاركة، من خلال تطوير أنظمة خدمية للجيل القادم.

وأوضح سعادة مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات ستجري تجربة لتشغيل مركبات تيسلا الكهربائية الهجينة ذاتية القيادة، ضمن أسطول سيارات الليموزين في مؤسسة تاكسي دبي، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم جهود حكومة دبي، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً في التنقل، بحلول عام 2020.

من جانبها قالت شركة (تيسلا): إن المركبات التي تعاقدت هيئة الطرق والمواصلات لشرائها هي من طراز (S) من مركبات الصالون، وطراز (X) من المركبات الأكبر (SUVs) من ماركة تيسلا لهذا البرنامج، موضحه أن الطراز (S) حصل على أكبر معدل ممكن في مقاييس السلامة عند الإطلاق، ويمتاز بتغطيته لأطول مسافة من بين المركبات الكهربائية، فيما ينفرد الطراز (X) إلى جانب الأداء والتسهيلات بميزة فريدة، تتضمن أبوابا مثل جناح الصقر، وزجاجا أماميا بانورامي الشكل، وسبعة مقاعد توفر مستويات لا تضاهى من الراحة، والقدرة على المناورة، وكلا الطرازين يتميزان بخاصية التحديثات البرمجية المجانية عبر الأثير، ومزايا جديدة وقدرات وظيفية تضاف مع مرور الوقت، وعلاوة على توفيرها مركبات كهربائية قوية، صممت تيسلا أيضا مجموعة فريدة من منتجات توليد وتخزين الطاقة، التي تشمل تقنيات وبطاريات (Powerwall, Powerpack)، وعند جمع المكونات الرئيسة الثلاثة، هذه فإن الناتج سيحدث تأثيرا إيجابيا في العالم على صعيد المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبطاريات.

وأضافت: جرى تجهيز المركبات من طراز (S) و(X)، التي اشترتها هيئة الطرق والمواصلات، بالمعدات والأجهزة اللازمة للقيادة الذاتية، وبمستويات سلامة تفوق السائق البشري، حيث تعد سيارات تيسلا ذاتية القيادة نتاج تصميم قائم على تجربة عملية، يمنح السائقين المزيد من الثقة عند قيادة المركبة، ويعزز مستويات سلامتهم على الطريق، ويجعل قيادة المركبة على الطريق السريع أكثر متعة، وذلك بالحد من الأعباء على السائق.