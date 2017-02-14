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المرور السعودي: عدم وجود فحص دوري أو تأمين للمركبة مخالفتان عليهما غرامات مالية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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المرور السعودي: عدم وجود فحص دوري أو تأمين للمركبة مخالفتان عليهما غرامات مالية

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي أمس الإثنين أن عدم وجود فحص دوري سارٍ للمركبة وكذلك عدم التأمين عليها يعدان من المخالفات التي تستوجب الغرامة المالية.

 

ورداً على سؤال عما إذا كان عدم وجود الفحص أو التأمين للمركبة يعدان مخالفة أم لا، قالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن عدم وجود الفحص الساري مخالفة مرورية من الفئة الثالثة، وغرامتها 150 ريالاً (40 دولاراً) كحد أدنى، و300 ريال (80 دولاراً) كحد أعلى.

 

كما أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة أيضاً، وهي من الفئة الرابعة، وغرامتها 100 ريال (27 دولاراً) كحد أدنى و150 كحد أعلى.

 

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