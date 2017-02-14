المرور السعودي: عدم وجود فحص دوري أو تأمين للمركبة مخالفتان عليهما غرامات مالية

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي أمس الإثنين أن عدم وجود فحص دوري سارٍ للمركبة وكذلك عدم التأمين عليها يعدان من المخالفات التي تستوجب الغرامة المالية.
ورداً على سؤال عما إذا كان عدم وجود الفحص أو التأمين للمركبة يعدان مخالفة أم لا، قالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن عدم وجود الفحص الساري مخالفة مرورية من الفئة الثالثة، وغرامتها 150 ريالاً (40 دولاراً) كحد أدنى، و300 ريال (80 دولاراً) كحد أعلى.
كما أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة أيضاً، وهي من الفئة الرابعة، وغرامتها 100 ريال (27 دولاراً) كحد أدنى و150 كحد أعلى.
المزيد من أخبار السعودية
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس