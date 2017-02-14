سجن موظفين في الخطوط الجوية السعودية زورا 2400 تذكرة

أيدت محكمة الاستئناف مؤخراً حكماً أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض يقضي بالسجن لـ 10 سنوات (مجموع أحكام) ضد موظفين في الخطوط الجوية العربية السعودية -التي تديرها الدولة- أدينا بجريمة تزوير 2419 تذكرة سفر وبطاقات مراقبة للمخزون.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها إن المتهمين ارتكبا تزويراً لمحررات رسمية وهي تذاكر السفر وبطاقة مراقبة المخزون وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية بمكتب حائل وقسائم التبادل وسجلات وحواسب الخطوط السعودية.
وذكرت المصادر أن المتهمين قاما بإثبات بيانات عليها بما يخالف الحقيقة ثم بيعها على المستفيدين منها بتخفيض 45 بالمئة عن القيمة المقررة بالشركة لكل تذكرة تحمل خط سير وينسب إصدارها منهما على حساب جهة حكومية، كما استوليا على المبالغ دون إدخالها في خزينة الشركة.المزيد من أخبار السعودية
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