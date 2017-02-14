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مواصلات

دبي: أوبر تطلق خدمة اقتصادية لاكثر من راكب باسم أوبر إكس UberX ﻿ لسيارات الأجرة لديها

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
دبي: أوبر تطلق خدمة اقتصادية لاكثر من راكب باسم أوبر إكس UberX ﻿ لسيارات الأجرة لديها

ستطلق شركة أوبر خدمة اقتصادية جديدة، أكثر من راكب لذات الوجهة، خلال شهور قليلة في دبي باسم أوبر إكس UberX ، بحسب ما صرح به ترافيس كالانيك المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للشركة.

 ووقعت الشركة الشهر الماضية اتفاقية تعاون مع هيئة الطرق في دبي لدراسة تقديم منتجات اقتصادية في النقل الاقتصادي لدعم رؤية دبي 2012.

 

ولا يحق لشركة أوبر حاليا تقديم خدمة لا تقل عن 30% من أجور سيارات الأجرة المحلية، وتبلغ قيمة الشركة السوقية حوالي 60 مليار دولار فيما تقدر قيمة منافستها كريم حوالي مليار دولار.

 

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