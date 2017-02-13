في القمة العالمية للحكومات، إيلون ماسك يدعو الحكومات للاستثمار بالذكاء الاصطناعي

حاور محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، إيلون مسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» وشركة «سبيس إكس»، وسأل الأخير عن أهم نصيحة يمكنه أن يوجهها للوفود الحكومية في المؤتمر والحكومات بصورة عامة فأشار ماسك بالقول:" يجب على الحكومات الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في دبي وهي أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي ومنصة دولية لتبادل المعرفة.

وفي سؤال لاحق استفسر القرقاوي عن سبب قدوم تيسلا إلى دبي بعد لقاء قال فيه قبل سنوات إنه يسعى لدخول السوق الصيني. فأجاب ماسك إن البنية التحتية المتوفرة في دبي فضلا عن التسهيلات الأخرى هي سبب قراره الإقدام على دخول سوق الشرق الأوسط من دبي.

وحذر ماسك من أن السيارات ذاتية القيادة ستؤدي إلى خسارة كبيرة في الوظائف لأن قطاع النقل من أهم قطاعات التوظيف في العالم. عن توقعاته حول السيارات ذاتية القيادة قال إنه هناك 2.5 مليار سيارة في العالم حاليا ولإحلال تقنية القيادة الذاتية فإن الأمر سيتستدعي 20 سنة على الأقل لأن ما يدخل على الطرقات من سيارات جديدة كل سنة لا يتجاوز 100 مليون سيارة.

وبسؤاله عن نصيحته للشباب قال، عليهم بدراسة الفيزياء واكتشاف الحقائق والاستعانة بأصدقاء يصدقونهم القول حين يكونوا مخطئين لأن مواصلة التفكير بأمور وهمية تؤدي لضياع سنين العمر.

تناول ماسك في حديثه أنشطة الشركة حول العالم ودورها في الحفاظ على البيئة نظيفة من خلال تصنيعها وبيعها لانظمة النقل العام الكهربائية والسيارات الكهربائية ذات الدفع الذاتي وتشجيعها على استخدام الطاقة النظيفة.

و اعتبر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا موتورز" ان دبي هي الوجهة الاولى للشركة لافتتاح مكتب اقليمي لها في هذه المدينة التي وصفها بمدينة الفرص والانجازات وايقونة السعادة والتسامح.

واعرب عن سعادته وجميع موظفي الشركة بوجوده على ارض دولة الإمارات واطلاق نشاطها من خلال المكتب او المقر الجديد في دبي الذي سيفتتح اليوم رسميا.

الصورة من المكتب الاعلامي لحكومة دبي