تعليمات جديدة للسعوديين إثر إيقاف 4 مواطنات بمطار القاهرة

أصدرت السفارة السعودية في مصر تعليمات جديدة لمواطنيها تختص حصرياً بالأسلوب الأمثل لمغادرة مطار القاهرة الدولي بعد مشادة كلامية مع شرطية مصرية انتهت، مؤخراً، بتأخير وحجز أربع مواطنات سعوديات.

وذكرت صحيفة "راي اليوم" الإلكترونية أن ذلك جاء بعد أن احتجزت السلطات المصرية، مؤخراً، أربع سعوديات في المطار بعد ملاسنة نسائية مع شرطية مسؤولة عن التفتيش قبل تدخل محامي القنصلية السعودية وإنهاء المشكلة والمصالحة بين الطرفين وإقناع الشرطية بعدم تقديم شكوى.

ونشر حساب السفارة السعودية الرسمي على موقع "تويتر" إرشادات القنصلية للمواطنين السعوديين التي جاء فيها إنه "يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل". وأضافت "يجب إتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية".

وكانت السفارة السعودية أعلنت، يوم 2 فبراير/شباط الماضي، عن تلقيها اتصال على أرقام الطوارئ من إحدى المواطنات تبلغ عن سحب جواز سفرها في مطار القاهرة بعد وقوع مشادة بين 4 مواطنات وبين إحدى الشرطيات المسؤولات عن التفتيش في المطار.