الباكر : طرح «القطرية» للاكتتاب بعد 10 سنوات

أعلن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن الناقل القطري لا يخطط حالياً لإصدار أي صكوك (سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) أوحتى سندات تقليدية، مضيفاً أنه لن يكون هناك خصخصة الآن، لكن وعلى الرغم من ذلك فنحن منفتحون تجاه إجراء طرح عام أولي (اكتتاب عام) في المستقبل.

وأوضح الباكر في حديث لمجلة نيوزويك : ربما نقوم بطرح عام أولي بعد 10 سنوات يشمل كل من الأسواق الإقليمية والدولية لأننا ناقل دولي كبير جدا، فنحن نملك 10% من مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية.

كما أفاد الباكر أيضا أنه سيكون هناك المزيد من عمليات الاستحواذ على طول الطريق في عدة مناطق.

وبحديثه عن الأموال، أوضح الباكر، أن الشركة التي من المقرر أن تختتم السنة المالية خلال شهر من الآن، حيث تمتد السنة المالية في الخطوط الجوية القطرية من أبريل وحتى شهر مارس من المتوقع لها تحقيق أرباح أعلى هذا العام مقارنة مع صافي أرباحها لعام 2014-2015 التي بلغت 103 ملايين دولار.

وقال الباكر «سوف نحقق أرباحا جيدة، أفضل من العام الماضي. بالأخذ في الاعتبار أن سعر برميل النفط العام الماضي كان 130 دولارا».

وتحدث الباكر عن توسعات مطار حمد الدولي التي ستجعله المطار الأكثر تفردا في العالم. وقد أستهل الباكر وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار حمد الدولي الحديث بتوضيح الخطوط العريضة التي يسير عليها مشروع تطوير مطار حمد الدولي، جوهرة تاج الدوحة، الذي لا يزال قيد التوسع.

حيث قال الباكر بثقة اكتسبها من تمرسه بالعمل في هذه الصناعة على مدى عقدين من الزمن «نحن نبني مطارا للركاب حتى يتسنى أن تكون جميع متطلباتهم، وكل رغباتهم، وكل ما يريدونه أن يكون في المطار متوافر».

يذكر أن مطار حمد الدولي الذي افتتح المرحلة الأولى في شهر مايو عام 2014 مزود بالمرافق حديثة، ومن المتوقع أن يزهو بما يشبه الحديقه داخل المطار. ويقول الباكر «لقد تم الانتهاء من تصميم المرحلة النهائية بالفعل وسيتم طرحها قريبًا».

حيث يقول «بالحديث عن أي مطار آخر، بما في ذلك دبي، أرني أين توجد تجهيزات لإقامة العائلات ودور حضانة، ومناطق لعب للأطفال. كما أننا لا نقبل أن ينام أي شخص في الممرات، لذا قمنا بعمل مناطق للنوم لركاب الدرجة السياحية. إلا أن هناك الكثير من الركاب الذين لا يعرفون أن لدينا أماكن النوم. إحدى تلك المناطق يمكنها استيعاب 100 شخص للنوم ولدينا أيضاً العديد منهم حول المطار».

ويضيف: «إذا كانت معك حقيبة وأردت أن تذهب إلى المرحاض لن تحتاج إلى أخذها معك داخل المرحاض فلديك خزانة حيث يمكنك ترك حقيبتك، وعند رؤيتك للمواد المستخدمة ستجد أنها من أعلى مستويات الجودة فنحن لم نفوت أي شيء».

إلا أنه وفقًا للباكر وغيره ممن تحدثوا إلى نيوزويك فإن أفضل جزء في المطار هو المنتجع الصحي وصالة الألعاب الرياضية، حيث يمكن للركاب من أي فئة طيران ومن الجهات المختلفة أن يدفعوا رسوما رمزية مقابل استخدام المنتجع الصحي وصالة الألعاب الرياضية وكذلك حمام السباحة.





