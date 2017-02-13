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"دبي للطيران" تسلم أول طائرة بوينج من أصل ثماني لمصر

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
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"دبي للطيران" تسلم أول طائرة بوينج من أصل ثماني لمصر

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران (حكومية)، أمس الأحد، عن تسليم أول طائرة من أصل ثماني طائرات طراز بوينج 737-800 إلى شركة مصر للطيران (حكومي).

وأضافت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه:"تعتبر عملية التسليم هذه، الأولى ضمن اتفاقية التمويل الموقعة بين مصر للطيران ودبي لصناعات الطيران، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي".

 

وجرى تسليم الطائرة (MSN 63799) في مركز التسليم التابع لبوينج في سياتل، وفق البيان.

 

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يتم تسليم الطائرات السبع المتبقية في وقت لاحق من العام الحالي.

 

وأعلنت شركة مصر للطيران في بيان سابق، عن صفقة لشراء 9 طائرات بوينج بقيمة 864 مليون دولار، وسيتم تمويل 8 طائرات من هذه الصفقة من قبل شركة دبي.

 

ودبي لصناعات الطيران، تعد واحدة من شركات تأجير وصيانة الطائرات في الشرق الأوسط، ويغطي نشاط الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أربع قارات.

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