السعودية: تأجيل التشغيل التجريبي لقطار الحرمين

قال بسام أحمد غلمان مدير عام مشروع قطار الحرمين في السعودي إن التشغيل التجريبي للقطار لن يكون قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، جاءت تصريحات "غلمان" ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مقر المشروع خصصته وزارة الحج والعمرة للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل للتعرف على المشروع بحضور مسؤولي الشركة الإسبانية السعودية لتشغيل وصيانة القطار.

وكان "غلمان" قد صرح في ديسمبر/كانون الأول 2016 الماضي أن التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع سيبدأ منتصف العام 2017، وأن التشغيل الكامل سيكون في نهاية 2017.

وبحسب تصريحات "غلمان" تشير التقديرات إلى أن التشغيل الكامل لقطار الحرمين لن يكون قبل العام 2018.

ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.