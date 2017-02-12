الخطوط السعودية: لا تغيير على وجبات رحلات أوروبا

قال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية إن الشركة -التي تديرها الدولة- لم تجرِ أي تغيير على الوجبات المقدمة على رحلاتها بين المملكة والوجهات الأوروبية؛ فرانكفورت، ميونخ، لندن، مانشستر، مدريد، باريس، جنيف وميلانو، كما أشيع.





ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس السبت عن صالح الجاسر إن "الوجبات المقدمة على متن رحلات «السعودية» تعد ميزة تنافسية للخطوط السعودية نحافظ عليها، ونحرص أن تمزج وجباتنا بين الذوق المحلي والمعايير الدولية".

وقال "الجاسر" إن شركة الخطوط السعودية للتموين تطبق معايير عالية الجودة ولا تقتصر خدماتها على الخطوط السعودية بل تشمل أكثر من 50 شركة طيران إقليمية وعالمية.

وأضاف أن الوجبات على رحلات الخطوط السعودية إلى الوجهات الأوروبية من أفضل الوجبات التي تقدمها شركات الطيران على هذه الوجهات، ولم تشهد أي تغيير أخيراً.

وجاءت تصريحات "الجاسر" بعد أن قالت صحيفة سعودية مطلع فبراير/شباط الجاري إن الخطوط السعودية بدأت، منذ مطلع الشهر الجاري، تطبيق مجموعة قرارات فيما يخص تموين الطائرات لكل من الركاب وطاقم غرفة قائد الطائرة منها قرار إيقاف وتقليص بعض الوجبات المقدمة سابقاً لطاقم الطائرة.

وأكدت الصحيفة أنه وفقاً لتعميم الخطوط السعودية المرسل في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، شمل الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية على الشكل التالي:

الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية (الخدمة الأولى والخدمة الثانية) الذين تكون رحلتهم من الساعة 12 مساء إلى 10 صباحاً ستتحول من وجبات ساخنة إلى وجبات الـ "سناك بوكس" التي قد تحتوي على (عصير، بسكوت، ساندوش) على رحلات الرياض إلى: روما، رانكفورت، ميلانو، جنيف، باريس، ميونخ، لندن. ورحلات جدة إلى مانشستر، مدريد، لندن، ميونخ، باريس، جنيف، فرانكفورت، ميلانو.

إلغاء تقديم الساندوش والفواكه لطاقم القيادة في جميع الرحلات الداخلية بين المحطات الرئيسية التالية (جدة الرياض الدمام المدينة) 3 إلغاء الوجبات الساخنة لطاقم القيادة على جميع رحلات أوروبا التي تكون من الساعة 3 إلى الساعة 5:59.