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دبي: حريق يغلق الجسر العائم في دبي

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
دبي: حريق يغلق الجسر العائم في دبي

أغلق حادث حريق  الجسر العائم في دبي، والشرطة تنوه باستخدام الطرق البديلة. بحسب ما نشره حساب شرطة دبي على تويتر. وهي:"تنبيه: تم إغلاق الجسر العائم نظرا لوجود حادث حريق ، يرجى إستخدام الطرق البديلة للوصول لوجهتك."

 


يذكر أن الجسر العائم وهو عبارة عن جسر مؤقت فوق سطح المياه مباشرة، بطول كلّي يبلغ 360 متراً، يقع بين جسري آل «مكتوم والقرهود»، ويصل منطقة ديرة من شارع بني ياس، بمنطقة بر دبي على شارع الرياض وسيبقى العمل به قبل إزالته إلى حين إنشاء الجسر الدائم الذي سيكون محاذياً للجسر العائم، وتبلغ طاقته الاستيعابية حاليا قرابة 9000 مركبة في الساعة.

 

وسيتم نقل الجسر العائم من موقعه الحالي إلى موقع معبر الشيراتون الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن زايد في منطقة بر دبي، وشارع عمر بن الخطاب في منطقة ديرة، ليعمل على تقليل الازدحامات المرورية وانسيابية حركة السير لحين الانتهاء من أعمال مشروع جسر الاتحاد.

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