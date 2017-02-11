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مواصلات

بدء تطبيق اللائحة المعدلة لمخالفات "مواقف" في أبوظبي

أريبيان بزنس
السبت، 11 فبراير 2017
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بدء تطبيق اللائحة المعدلة لمخالفات "مواقف" في أبوظبي

بدأت دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة بمركز النقل المتكامل تطبيق اللائحة المعدلة لمخالفات "مواقف" وذلك من منطلق حرصها على تقديم خدمات وفق أفضل المعايير العالمية الهدف منها تنظيم العمل وتحسين أداء "مواقف" بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى مستوى لمواكبة رؤى الحكومة واستراتيجيتها المستقبلية.

 

وفقاً للائحة ، تم تخفيض الغرامة المترتبة على الوقوف بمكان مخصص للسكان من 500 إلى 200 درهم مع عدم قطر السيارة المخالفة إلا بعد مرور أربع ساعات على وقت تحرير المخالفة كما تم تخفيض مخالفة الوقوف في مواقف الحافلات وسيارات الأجرة من 1000 إلى 500 درهم وتخفيض مخالفة إشغال موقفين من 300 إلى 200 درهم وغرامة استخدام تذكرة مواقف في المكان غير المخصص من 200 إلى 100 درهم.

 

 

وقال محمد حمد المهيري المدير العام لـ "مواقف"، وفق صحيفة البيان،  إن العمل باللائحة المعدلة تم بعد إدراجها في الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الأمر ،مشيرا إلى تميزها عن اللوائح السابقة بتخفيض قيمة المخالفات.

 

 

ولفت المهيري إلى إضافة مخالفتين جديدتين الأولى تخص استعمال تصريح غير نظامي أو تذكرة محرفة وتقدر غرامة المركبة المخالفة بعشرة آلاف درهم والثانية مخالفة التهرب من سداد رسم الوقوف في المواقف العامة والغرامة المقررة عليها ألف درهم.

 

 

يشار إلى أن اللائحة المعدلة شملت تخفيض نسبة كبيرة من المخالفات فيما تم الإبقاء على بقية المخالفات كما هي خاصة ما يتعلق بمخالفات الوقوف في الأماكن الممنوعة كالوقوف في أماكن فوهات الحريق أو المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو عرقلة حركة السير فضلا عن إمكانية تطبيق إجراءات القطر والحجز على السيارات المرتكبة لمخالفات الوقوف لأكثر من ثلاثة أيام متكررة.

 

 

ودعت إدارة "مواقف" الجمهور إلى التعاون معها في عملية تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي بحسب اللائحة المعدلة والتقيد التام بأنظمة العمل المتبعة في "مواقف" وتجنب الوقوع في المخالفة.

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