أبو ظبي تستضيف أضخم منشآت تويوتا جاذبية بالمنطقة في دولة الإمارات

فتحت شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات العربية المتحدة في الأعوام الـ 61 الأخيرة، أبواب منشأة ذا ويف (الموجة) رسمياً.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تُعدّ هذه المنشأة أكبر منشآت تويوتا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها تطوراً، مما يجعل من أبو ظبي مقرّاً لبناء فخم مهيب، يبرهن على استمرار الشركة بالاستثمار في العاصمة.

ويمثل البناء الجديد المؤلف من خمسة طوابق، منشأة ثلاثية الخدمات رفيعة المستوى تقدم خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار. وتمتد المنشأة والتي تعدّ الأكبر والأكثر تطوراً من بين منشآت شركة تويوتا في الشرق الأوسط، على مساحة 14 ألف متر مربع تقريباً، وتبشّر بوضع معايير عالمية لتجربة الزوار سواء كانوا من العملاء الراغبين بشراء السيارات أو صيانتها.

وتعرض منشأة ذا ويف أكثر من 80 طرازاً جديداً ومستعملاً، وتحوي ورشة الصيانة 64 مسرباً للخدمة يمكنها العمل في الوقت نفسه، لتؤمّن خدمات الصيانة لحوالي 250 سيارة يومياً.

وقال البيان "لقد صممت كل خطوة من خطوات رحلة العميل لتشمل أشكالاً مختلفة من التفاعلات الملموسة والرقمية، وتلبي اهتمامات الزوار واحتياجاتهم أثناء تواجدهم في المنشأة".

وأضاف "لقد عملت شركة استشارات التصميم "غرين سبيس"، المتخصصة في إنشاء مقاصد التجارب العريقة والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرّاً لها، على التصميم الداخلي للمنشأة. واختيرت هذه المؤسسة بفضل تاريخها الحافل بالعمل مع شركة تويوتا في أوروبا وغيرها من العلامات التجارية لبيع السيارات".

ومن المزايا والمعالم الجذابة الرئيسية التي تضمها ذا ويف:

أستوديو التصميم من تويوتا للعملاء الراغبين في تصميم سيارة الأحلام باستخدام أدوات تصميم ملموسة ورقمية.

مقهى يقدم المشروبات والمأكولات الخفيفة الساخنة والباردة، ويضم مساحة للاستراحة، تتسع لنحو 60 زائراً، ومجهزة بإنترنت لاسلكي ومآخذ شحن وشاشات تلفزيون.

مساحة اللعب من تويوتا مجهزة بسيارات كهربائية يمكن للأطفال قيادتها في مسار مسقوف بطول 100 متر. وتحوي، بالإضافة إلى ذلك، طابعات ثلاثية الأبعاد لطباعة التذكارات الفورية ومساحة مخصصة لتلوين وصناعة الدمى، وأجهزة واقع افتراضي رأسية لتجربة ألعاب فريدة من نوعها.

منطقة التراث التي تعرض تاريخ 61 عاماً من الشراكة بين الفطيم للسيارات وشركة تويوتا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ردهة الاستلام والتسليم حيث يستلم العملاء سياراتهم الجديدة في ردهة خاصة ويقودونها عبر مسار خروج مخصص.

ورشة صيانة تويوتا عالمية المستوى، تتيح للعملاء إمكانية الحجز المسبق، لتتم خدمة سياراتهم من قبل فنيي الفطيم للسيارات أصحاب المهارات العالية.

وقال سعود عباسي مدير الادارة العامة لتويوتا في الفطيم للسيارات على هذه المناسبة "في أعقاب افتتاح آخر منشآتنا في مدينة زايد العام الماضي، تؤكد منشأة ذا وايف على التزامنا بالاستثمار في أبو ظبي، وتنسجم مع وعدنا بأن نبقى أقرب إلى عملائنا أينما كانوا. ولا تعتبر هذه المنشأة مجرّد بناء فريد يتحدى قيود العمارة الحديثة فحسب، بل تمثّل التزامنا بالامتياز بخدمة العملاء. ولأننا نضع عملاءنا في صدارة أولوياتنا لقد صممنا المنشأة بحيث نزوّد كافة ضيوفنا بتجربة تفاعلية جذابة مهما كان الهدف من زيارتهم".

التصميم الداخلي والهندسة المعمارية

قال مؤسس "غرين سبيس" ومديرها التنفيذي أدريان كادي "تتمتع شركتنا المختصة في هذا المجال، الموجودة في لندن، بسمعة ممتازة، وقد سرّنا أن يقع اختيار شركة الفطيم للسيارات علينا لإنجاز هذا المشروع. لقد واجهنا منذ البداية التحديات التي طرحها فريق الفطيم للسيارات، والتي تمثلت بإنشاء تجربة عملاء عريقة، وذلك من خلال وضع معايير عالمية جديدة في عالم البيع بالتجزئة وفي تجربة علامة تويوتا. وقد اعتمدنا مفهوم (التوق نحو الأفضل) الخاص بتويوتا ليكون المحور الأساسي الذي ترتكز عليه كافة عناصر التصميم الداخلي، وتصميم تجربة في المنشأة".

التصميم الداخلي

يمتاز أسلوب تصميم صالة العرض بالفرادة والأناقة والحداثة. ويحاكي طول كل طابق الخطوط المنحنية الخارجية التي تتخذ شكل موجة من خلال زعانف بيضاء معلّقة تمتد من مقدمة كل طابق إلى مؤخرته. وتم اختيار إضاءة عالية الجودة، مناسبة لصالات العرض، من علامة "ريغاني"، اعتمدت لإنارة مناطق عرض السيارات والمناطق المحيطة بها بغية زيادة بساطة صالة العرض إلى الحد الأقصى.

الإضاءة الخارجية

تأتي واجهة المنشأة مجهزة بنحو 5 آلاف متر من أضواء LED مبرمجة مسبقاً لبث عروض بصرية من شأنها تعزيز التفاعل العاطفي للبناء من فترة بعد الظهر وما بعدها. ويستغل مخطط الإضاءة المعماري خطوط سقف البناء المنحنية بالإضافة إلى واجهتها المزودة بعوارض منحنية.

التجربة الرقميّة

تتوّج الشاشات الرقمية الموجودة في كافة الطوابق تجربة جديدة، وتزود العملاء بالمعلومات من خلال نقاط تفاعل متعددة.

وتشمل نقاط التفاعل هذه شاشات تعمل باللمس موضوعة بالقرب من كل سيارة لتقديم المواصفات الفنية والصور ومقاطع الفيديو. وتعرض جدران الفيديو الضخمة أخر الحملات التسويقية، في حين تساعد الطاولات والجدران التفاعلية العملاء على التعرف على مواصفات السيارات، وتمكنهم من الاطلاع على هندسة تويوتا وتقنياتها من خلال اللعب.

وتتسم تجربة العميل بكونها خالية من المعاملات الورقية (حيث يكون ممكناً)، ويستعاض عنها بالتقنية الرقمية التي تهدف إلى جذب العملاء وتزويدهم بالمعلومات بسلاسة.