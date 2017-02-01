لوفتهانزا تتوقع توقف النمو السريع لشركات الطيران الخليجية

(رويترز) - قال كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا اليوم الأربعاء إن شركته تعتقد أن مرحلة النمو السريع لشركات الطيران الخليجية توشك على نهايتها بما قد يساعد في تخفيف الضغط على قطاع شديد التنافسية.

وذكر سبور بعد توقيع اتفاقيات لخدمات التموين والصيانة مع شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي إن هناك مؤشرات على أن المنافسين الخليجيين بصدد الوصول إلى نهاية مرحلة النمو الذي شهدوه في الآونة الأخيرة.

وقال سبور "سأترك هذا لشركات الطيران في هذه المنطقة لكنني أعتقد أن القطاع بحاجة لأن يشهد علاقة أفضل بين (العرض) والطلب. وأنا متفائل بأننا سنشهد هذا في السنوات المقبلة."

ولطالما انتقدت لوفتهانزا النمو السريع لشركات الطيران الخليجية ومن بينها طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران قائلة إن دعم الدولة لتلك الشركات يخلق مناخ عمل غير عادل.

وقال سبور إنه "متمسك" بوجهة النظر هذه.

وتخفض شركات طيران أوروبية مثل لوفتهانزا التكاليف وتطور مقصورات الركاب في مسعى للتأقلم مع منافسة الشركات الخليجية على رحلات المسافات الطويلة.

لكن بعض شركات الطيران الخليجية تبنت في الآونة الأخيرة نبرة أكثر حذرا. وتجرى الاتحاد للطيران على سبيل المثال مراجعة لحصصها في ناقلات مثل ابر برلين وأليطاليا واير صربيا.

وقال جيمس هوجان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران في نفس الفعالية "شراكات الحصص مستمرة... رئيس مجلس الإدارة كان واضحا جدا في أن الاستثمار في حصص الملكية بهذه الناقلات مستمر على مستوى تعزيز الشراكة."

جاءت تصريحات هوجان وسبور بعد أن وقعت الاتحاد اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار للحصول على خدمات توريد الأطعمة والمشروبات من إل.إس.جي التابعة لشركة لوفتهانزا وقال الجانبان إنهما سيستكشفان الفرص المتاحة لتقديم خدمات الصيانة وحدة تكنيك التابعة للوفتهانزا.

ويسري اتفاق التموين لمدة أربع سنوات وستقدم إل.إس.جي بموجبه خدمات الأطعمة والمشروبات في 16 مدينة خارج مركز الاتحاد للطيران في أبوظبي.

وقال سبور "أعتقد أن العثور على شراكات ذكية مثل ما تفعله معنا الاتحاد حاليا وتقييد النمو... سيلعبان على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة دورا أكبر من السنوات العشر الماضية."

تأتي هذه الخطوة عقب توقيع الشركتين اتفاقا للمشاركة في الرمز العام الماضي وهو ما جرى الموافقة عليه بعد أن قالت لوفتهانزا إنها ستؤجر 38 طائرة بأطقمها من اير برلين التي تمتلك فيها الاتحاد حصة تبلغ 29 في المئة.

وقالت لوفتهانزا اليوم إن الشركتين تعكفان على إيجاد سبل جديدة للتعاون في مجالات مثل الشحن والمزيد من المشاركة بالرمز في الشتاء المقبل.