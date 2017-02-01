مدير مرور مدينة سعودية يتعرض لدهس على يد فتى

أكدت صحيفة سعودية أن مدير مرور مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم البدري تعرض، اليوم الأربعاء، لحادث دهس من قبل حدث لاذ بالهروب أثناء إيقافه في إحدى نقاط الفرز.
ولم تذكر صحيفة "عاجل" الإلكترونية مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.
وتسجل السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- نسباً مرتفعة في حوادث المرور. وبحسب تقارير مرورية رسمية، شهد العام 2015 نحو 518 ألفاً و795 حادثاً مرورياً، وتسببت جميعها بوفاة ثمانية آلاف و63 شخصاً، وإصابة نحو 36 ألفاً و303 أشخاص آخرين.
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