مواطنة سعودية تدير العلاقات الحكومية في الخطوط القطرية بالمملكة

أكد مصدر صحة تعيين المواطنة السعودية شروق بنت منصور بن سلطان كمديرة للعلاقات الحكومية وشؤون هيئة الطيران بالخطوط القطرية في المملكة.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن المصدر -دون ذكر اسمه- إن شروق بنت سلطان تم استقطابها للعمل في الخطوط القطرية قبل ستة أشهر، وتعمل في المكتب الرئيسي للخطوط القطرية بالمملكة العربية السعودية.

وقال المصدر إن الخطوط القطرية كانت قد استقطبت مجموعة من الكوادر السعودية في مكاتبها بالسعودية وقطر، وأن هناك أربع سعوديات يعملن في مكتب الخطوط القطرية بجدة.

وأضاف أن شروق بنت منصور بن سلطان تحمل شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة اليمامة، ولديها خبرات طويلة في مجالات التسويق والعلاقات العامة.

وجاءت تصريحات المصدر بعد أيام انتشار نبأ تعيين الخطوط الجوية السعودية للبنانية كريستي سركيس كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي في الناقل الوطني براتب كبير، وهو ما أثار موجة انتقادات كثيرة من قبل المواطنين السعوديين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكانت الخطوط القطرية حصلت في العام 2013 على ترخيص لتسيير رحلات داخلية في السعودية في أعقاب فتح المملكة سوقها أمام الشركات الخاصة. واختارت الخطوط القطرية اسم "طيران المها" ليكون اسمها التجاري لتسيير رحلات داخل المملكة.