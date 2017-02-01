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نزاهة: وظيفة اللبنانية كريستي بالخطوط السعودية شاغرة بحكم النظام

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
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نزاهة: وظيفة اللبنانية كريستي بالخطوط السعودية شاغرة بحكم النظام

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن قضية تعيين شركة الخطوط الجوية العربية السعودية للبنانية كريستي سركيس في منصب مستشار علاقات عامة لا تزال تحت الدراسة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان إنه بموجب أنظمة الخدمة المدنية لا يجوز إشغال وظيفة بغير سعودي إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها، وتعتبر الوظيفة شاغرة حكماً.

 

واعتبر "العجلان" أن تعيين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة المملوكة للدولة لغير السعوديين في وظائف تتوفر كفاءات سعودية مؤهلة لشغلها أمر لا يجوز، مشيراً إلى أنه بموجب أنظمة الخدمة المدنية فلا يجوز شغل وظيفة بغير سعودي، إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها، وتعتبر الوظيفة شاغرة حكماً.

 

وفيما يتعلق برأي "الهيئة" حيال توظيف غير سعوديين في وظائف توجد كفاءات مؤهلة لشغلها، وما إذا كانت "نزاهة" تعد ذلك من أوجه الفساد، قال "العجلان" إن تكييف القضية من أوجه الفساد من عدمه، يحتاج إلى القيام بثلاثة إجراءات هي "البحث، والتدقيق، والتمحيص"، لمعرفة الخلفيات وراء مثل هذه المخالفة.

 

وجاءت تصريحات "العجلان" بعد انتشار خبر تعيين شركة الخطوط السعودية للبنانية كريستي سركيس كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي في الناقل الوطني براتب كبير، وهو ما أثار موجة انتقادات كثيرة من قبل المواطنين السعوديين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

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