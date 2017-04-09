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بلدية الشارقة تطلق خدمة مواقف المدى الطويل

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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بلدية الشارقة تطلق خدمة مواقف المدى الطويل

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها ستطلق خدمة مواقف المدى الطويل في عدد من الأماكن المأهولة بالسكان على مستوى المدينة والتي تتيح إيقاف المركبات لمدة زمنية يتم الاتفاق عليها وفق رغبة صاحب المركبة.

 

وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وللقضاء على ظاهرة تشويه المنظر العام وتسهيلا على سكان الشارقة من مواطنين ووافدين ممن يسافرون خارج الدولة لفترات طويلة على مدار العام.

 

 

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات،  ان البلدية تحرص على تقديم خدمات متميزة وشاملة للجمهور بحيث تكفل إرضاء جميع السكان والمتعاملين معها وإسعادهم كما تحرص على الوفاء بالتزامها في تقديم تلك الخدمات في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة مما يسهم في تحقيق أهداف البلدية الإستراتيجية ورؤيتها الرامية إلى جعل الشارقة مدينة عصرية تتمتع بخدمات نوعية مستدامة تجعلها أكثر جاذبية والمكان الأمثل للإقامة والعمل.

 

 

وأوضح الطريفي أن خدمة مواقف المدى الطويل من شأنها أن تقضي نهائيا على مشكلات تكدس وإيقاف المركبات تحت البنايات وأمام البيوت وفي ساحات المساجد لمدة طويلة والتي تتسبب في تشويه المنظر الحضاري والجمالي للإمارة حيث أن هذه السيارات تكون عرضة لتراكم الأتربة والأوساخ عليها مما يضطر البلدية لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها حفاظا على المظهر العام لإمارة الشارقة.

 

 

ولفت الى أن خدمة مواقف المدى الطويل توفر العديد من المميزات الأخرى أهمها بقاء المركبة تحت رقابة ومتابعة مستمرة من قبل حراس أمن هذه المواقف على مدار اليوم وطوال فترة سفر صاحب المركبة بالإضافة الى الحفاظ عليها نظيفة وآمنة من حوادث الوقوف الخطأ وحمايتها من عوامل الجو المختلفة.

 

 

وأكد الطريفي أنه تسهيلاً على الجمهور وحتى يتسنى للجميع الاستفادة من الاشتراك في هذه الخدمة سيتم توفير خدمة إيقاف المركبات في أماكن مظللة أو في ساحات مواقف مخصصة وفق رغبة وإمكانات صاحب المركبة.

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