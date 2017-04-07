السعودية: 4 أخطاء طفيفة تحرم السائقين من خصومات التأمين ضد الغير

حذر خبراء في قطاع التأمين قائدي المركبات في السعودية من ارتكاب أربعة أخطاء طفيفة حتى لا تحرمهم من خصومات تأمين المركبات ضد الغير في النظام الذي أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) بشأن ربط خصومات أسعار التأمين بقاعدة تبادل المعلومات التأمينية المستحدثة.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن الخبراء إن الأخطاء الطفيفة تتمثل في حالات الانحراف وعدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانتباه، فضلاً عن عدم ترك مسافة كافية بين المركبات وبعضها، إلى جانب عدم وضع الإشارات التحذيرية خلف المركبة حال التعطل في الخطوط السريعة.

وقال العقيد طارق الربيعان المتحدث الإعلامي باسم الإدارة العامة للمرور، بحسب الصحيفة اليومية، إن نسبة الخطأ التي يقررها محقق الحادث تتراوح ما بين 25 - 100 بالمئة، موضحاً أن نسبة الـ 25 بالمئة تتقرر في بعض حالات الانحراف وعدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانتباه، فضلاً عن عدم ترك مسافة كافية.

وأضاف أن نسبة الـ50 بالمئة تتقرر في حالات الانحراف أو تقاطع متساو، فضلاً عن عدم الوضوح في حال التحرك من موقع الحادث واختلاف أقوال الطرفين.