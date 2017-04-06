موانئ بي آند أو تستثمر 336 مليون دولارلتطوير ميناء بوساسو في الصومال

وقعت شركة "موانئ بي آند أو" اتفاقية لإدارة وتطوير ميناء بوساسو متعدد الأغراض في ولاية بونت لاند (أرض النبط) الصومالية لمدة 30 عاماً، بقيمة 336 مليون دولار (ما يعادل 1.235 مليار درهم)، بمعدل 136 مليون دولار (نحو 500 مليون درهم) للمرحلة الأولى لإدارة وتطوير الميناء، تعقبها بعد استكمال الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للميناء المرحلة الثانية بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم).

تم توقيع الاتفاقية في دبي في دبي اليوم الخميس 6 إبريل 2017، حيث وقعها كل من عبدويلي محمد علي، رئيس ولاية بونت لاند، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجموعة موانئ دبي العالمية.

ووفق الاتفاقية، فإن أعمال التطوير في المشروع ستتضمن بناء رصيف بطول 450 متراً ومساحة دعم تبلغ 5 هكتارات وإجراء إصلاحات وإزالة رواسب إلى عمق يصل إلى 12 متراً، كما سيتم تطوير أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بتشغيل الميناء (TOS) وتحسين عمل الروافع المتحركة ومعدات مناولة الحاويات وغيرها من الأعمال التطويرية للميناء.

وأضاف عبدويلي محمد علي:" هذا استثمار ضخم، وسيسهم بلا شك في تحسين البنية التحتية في الصومال وخاصة في ولاية بونت لاند، حيث تضع الحكومة الصومالية تطوير البنية التحتية كواحدة من أهم الأولويات، لأن ذلك من شأنه النهوض بالمجالات الاقتصادية الأخرى في الدولة، لذا فإنني أعتبر أن اتفاقية تطوير ميناء بوساسو إنجاز مهم لحكومتي ولشعب بونت لاند، كما ستسهم في تطوير علاقات الاستثمار والتجارة في الصومال".

وقال سلطان أحمد بن سليم: " يكتسب تطوير ميناء بوساسو أهمية كبيرة باعتباره فرصة ذهبية للاستثمار في ميناء متعدد الأغراض يتجه إلى التطور السريع ويمتاز بتعددية الوسائط في بلد بدأ بالتوجه نحو السلام والاستقرار، ما يعزز إمكانية تسارع النمو في هذا البلد مستقبلا، وتحرص شركة "موانئ بي آند أو" على أن تدعم هذا التطور عبر تقديم خبراتها وقدراتها لتشغيل ميناء بوساسو الحيوي والمساهمة في تنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، انطلاقاً من الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالعمل على مساعدة مختلف الدول والمناطق في تنمية اقتصادها دعماً لمسيرة النمو الاقتصادي العالمي، ونقل خبرتنا في كافة المجالات إلى مختلف دول العالم".