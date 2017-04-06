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بريتش إيرويز تستثمر مئات الملايين من الجنيهات للارتقاء بخدماتها

أريبيان بزنس
الخميس، 6 إبريل 2017
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بريتش إيرويز تستثمر مئات الملايين من الجنيهات للارتقاء بخدماتها

كشفت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم عن خططها الاستثمارية وخدماتها التي تعتزم تقديمها للعملاء، وركزت فيها على الارتقاء بمستوى تميّز مقصوراتها الفاخرة، وإضافة المزيد من الخيارات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لجميع المسافرين على متن طائراتها.
وشملت الاستثمارات مايلي:
-    استثمار 400 مليون جنيه إسترليني في كلوب ورلد (فئة رجال الأعمال للرحلات الطويلة).
-    طرح فئة ’كلوب يوروب‘ في الرحلات المحلية ضمن المملكة المتحدة.
-    صالات جديدة.
-    فيرست وينج للوصول المباشر إلى بوابة الأمن والصالات في مطار هيثرو.
-    تركيب أحدث أجيال خدمة الإنترنت اللاسلكي واي-فاي في طائرات الرحلات القصيرة والطويلة على مدار العامين المقبلين.
-    تسجيل وصول ذاتي الخدمة وبوابات صعود تعتمد المقاييس الحيوية لتسريع حركة الركاب في المطار.

وبهذه المناسبة، قال أليكس كروز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية: "نعتزم تركيز استثماراتنا على المجالات التي يوليها عملاؤنا أهمية كبرى؛ وسنتفرّد بمستوى التجارب والخدمات التي نقدمها على متن طائراتنا. ونحن نستثمر في ’لوب ورلد، ونركز الآن على تحسين خدمات تقديم الطعام والنوم، وعلى توفير نوعية جديدة من المقاعد في المستقبل. كما أننا نستثمر في توفير أفضل خدمة إنترنت واي-فاي في الجو، وصالات جديدة، وتزويد عملائنا من ركاب الدرجة الأولى فيرست بخدمة الوصول المباشر البوابات الأمنية والصالات، وذلك عبر خدمتنا الجديدة فيرست وينج في هيثرو. ونرتقي بمستويات خدماتنا ومقصورة رجال الأعمال في كافة رحلاتنا عبر طرح فئة ’كلوب يوروب‘ في الرحلات الداخلية".
وتعتزم الشركة استثمار 400 مليون جنيه إسترليني في كلوب ورلد (فئة رجال الأعمال للرحلات الطويلة) والتي ستعزز من تجربة تناول الطعام على ارتفاع 38 ألف قدم، والحصول على تجربة نوم هادئة على متن طائرات الخطوط الجوية البريطانية.
واعتباراً من شهر يونيو، ستطرح الشركة جملة جديدة من خدمات تقديم الطعام في صالات رجال الأعمال بمطار هيثرو لتحسين جودة الطعام وتمديد فترة تقديم وجبة الإفطار حتى الساعة 11 صباحاً. وفي الجو، واعتباراً من شهر يوليو، ستزوّد الشركة أسطول طائراتها ببياضات جديدة، ووسائد ذات حجم أكبر وتصميم خاص لتعزيز الراحة أثناء النوم، ولحاف ومفرش ناعم لمنح العملاء كل ما يحتاجون إليه لقضاء ليلةٍ من النوم الهادئ والمريح.

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