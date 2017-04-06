منع المقيمين في السعودية من خدمة تفويض قيادة المركبة إلكترونياً

منع نظام "أبشر" للخدمات الإلكترونية المقيمين في السعودية من الاستفادة بخدمة تفويض قيادة المركبة مستخدم مركبة حيث لا يستطيع المقيم الذي لديه حساب في "أبشر" إضافة مستخدم للمركبة.

وذكرت صحيفة "عين اليوم" السعودية الإلكترونية إنه يستثنى من هذه الحالة إذا كان المستفيد تحت كفالة مالك المركبة، فيمكن في هذه الحالة إضافة مستخدم للمقيم، بحسب ما أوضحه المرور عبر حسابه الرسمي في تويتر.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة تفويض قيادة المركبة عن طريق "أبشر" أن يكون المفوض والمفوض له مسجلين ومفعلين في "أبشر"، ويتم تفعيل التفويض بعد موافقة المفوض له من حسابه.