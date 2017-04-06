ترامب قد يدعم مشروع قطار إسرائيلي للخليج لاختصار المسافة التي تؤمنها قناة السويس

زعم مسؤول إسرائيلي أن وصول البضائع والشحن من بعض الدول العربية إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، يبلغ 6000 كيلومتر فيما يقترح قطارا للشحن عن طريق اليابسة عبر إسرائيل للوصول إلى ميناء حيفا، قائلا إنه "يبلغ 600 كيلومتر فقط.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ما قاله وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، عن مشروع ما أسماه «سكة السلام الإقليمي»، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، وقال كاتس أنه عرض مشروع قطار جديد على إدارة ترامب و ذكرت الصحيفة أن كاتس أوضح لمبعوث ترامب أنه «لا يطلب دعماً مالياً أميركياً للمشروع، وإنما يطلب فقط تشجيع الأردن والسعودية ودول الخليج لقبول المشروع»، إذ إن «السكك الحديدية التي ستمر في الدول العربية ستموّلها شركات خاصة بغية الربح المالي».

صحيفة جيروزاليم بوست، أشارت في لقطات من تلفزيون رويترز إلى مسارات مقترحة لمشروع القطار.

ووفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن كاتس، فإن «المشروع سيمنع أزمة إنسانية ويتيح تحسين الوضع الاقتصادي، ويمهد لمشاريع سياسية على المدى الطويل».



ولفت كاتس إلى أن «لسكة القطار رؤية اقتصادية، وأيضاً استراتيجية»، مضيفاً إنها «ستتيح عبوراً برياً آمناً، وتوفر على الدول العربية على المستوى الاقتصادي، للوصول إلى شواطئ المتوسط». وقال إن «طول المسار البحري الذي يبدأ من الميناء المركزي في السعودية، الدمام، ليصل إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، يبلغ 6000 كيلومتر»، بينما «عن طريق اليابسة عبر إسرائيل للوصول إلى ميناء حيفا، يبلغ فقط 600 كيلومتر».







