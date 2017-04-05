"فلاي دبي" بصدد تنفيذ تصميم جديد للمقصورة الداخلية لطائراتها

أعلنت فلاي دبي عن تعيين شركة "جي بي ايه" لتنفيذ أعمال التصميم للمقصورة الداخلية لإسطولها الجديد من الطائرات بما فيها مقاعد الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال.

جاء الإعلان على هامش مشاركة الناقلة في معرض هامبورغ للتصميمات الداخلية للطائرات في خطوة تعكس التعزيز الناقلة المستمر بتطوير وتحسين منتجاتها وخدماتها على الطائرة وتوفير تجربة سفر عالية لركابها.

وكانت فلاي دبي - التي تشغل أسطولا يتألف من 58 طائرة من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد - قد وقعت خلال معرض دبي للطيران 2013 على صفقة لشراء 100 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، ستقوم شركة "جي بي ايه" من خلال شراكتها مع فلاي دبي بإعادة تصميم المقصورة الداخلية للطائرات الجديدة للناقلة تشمل تركيب مقاعد جديدة لكل من درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية لطائرات بوينغ 737 ماكس والتي ستبدأ الشركة تسلمها اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري .

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي "إن تعاوننا مع "جي بي ايه" كواحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التصميم لإعادة تصميم المقصورة الداخلية لطائراتنا يأتي في إطار اهتمام الشركة بتوفير تجربة سفر مريحة لأكثر من 10 ملايين مسافر سنويا مع تنامي شبكة الناقلة ".

من جهته قال جون تايغ مدير شركة جي بي ايه "ان الشركة وفي سعيها للالهام الذي يساعدها في تصميم النهائي للمقصورة الداخلية قضت الكثير من الوقت في الدراسة المعمقة لثقافة دبي ومعالمها والوانها".

وتمتلك شركة جي بي ايه خبرات عالية في مجال التصميمات الداخلية بما فيها المتعلقة بالمقاعد وتوزيعها في الدرجتين الاقتصادية والأعمال إضافة إلى اختيار الألوان والأرضيات والواجهات والسجاد والإضاءة وأنظمة الترفيه على الطائرة وغيرها .