بالفيديو... وردة حمراء هدية طائرة "الإمارات للشحن الجوي" لبرشلونة

وصلت إحدى طائرات "الإمارات للشحن الجوي" المسماة "روزي" كونها تحمل على هيكلها الخارجي ملصقاً ضخماً لوردة، في رحلة خاصة إلى برشلونة احتفالاً بـ"يوم الوردة The Day of the Rose ".

ويجري الاحتفال بـ"مهرجان الكاتالان"، المسمى أيضاً "يوم سانت جوردي" في 23 أبريل من كل عام، حيث يتبادل الناس في المنطقة هدايا الزهور والكتب.

ووفق صحيفة البيان، كانت "الإمارات للشحن الجوي" قد كشفت في وقت سابق من العام الجاري النقاب عن ملصق ضخم لوردة على إحدى طائرات الشحن التابعة لها من طراز بوينج 777F في يوم الحب، وذلك لإبراز مساهمة قسم الشحن التابع لطيران الإمارات في صناعة الزهور من خلال نقل شحنات الزهور الطازجة عبر العالم.

وقد زاد إجمالي ما نقلته الإمارات للشحن الجوي خلال عام 2016، على 70 ألف طن من الزهور الطازجة عبر العالم.

خلال الشهرين اللذين أعقبا وضع ملصق الوردة على الطائرة، واصلت "روزي" دورها في تسهيل حركة التجارة العالمية، حيث تنقلت بين أكثر من 35 مدينة في 25 دولة عبر القارات الست، ونقلت ما يزيد على 7 آلاف طن من مختلف البضائع، التي تنوعت بين الشحنات العامة والمنتجات سريعة العطب وخيول السباق.

كما نقلت "روزي" أيضاً أكثر من 550 طناً من الزهور الطازجة في عدة رحلات بين نيروبي في كينيا، وكويتو في الإكوادور إلى أمستردام في هولندا، أكبر مركز لتوزيع الزهور في العالم.





تشغل "الإمارات للشحن الجوي" رحلة شحن واحدة إلى برشلونة كل أسبوع منذ مارس 2016، وتتيح هذه الخدمة لها نقل كميات ضخمة من الصادرات من برشلونة إلى وجهات عالمية، ومن أهم هذه الصادرات الملبوسات الجاهزة ومنتجات العطور والمعدات الكهربائية والميكانيكية والأدوية.

وتستخدم "الإمارات للشحن الجوي" أيضاً طاقة الشحن المتوفرة على رحلتي طيران الإمارات المنتظمتين يومياً بين دبي وبرشلونة، إلا أن رحلة طائرة الشحن الأسبوعية تسمح للعملاء في برشلونة وجوارها بنقل الكثير من الشحنات الضخمة ذات الأحجام والأشكال غير العادية.

وتحتل الإمارات للشحن الجوي مكانة بارزة في صناعة الشحن العالمية، حيث تستخدم أسطولاً حديثاً مكوناً من 260 طائرة، بما فيها 15 طائرة شحن، منها 13 طائرة بوينج 777F وطائرتان من طراز بوينج 747-400ERF. وتوفر الناقلة عدداً من حلول الشحن المتخصصة للعملاء في مختلف الصناعات، مثل الأدوية والسيارات والمنتجات سريعة العطب.

يمكن مشاهدة الفيديو ، اضغط هنا.