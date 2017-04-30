مصر: 4 طائرات سعودية بدون ركاب وإلغاء رحلة بيوم واحد

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع رحلة جوية لشركة "اير كايرو" فضلاً عن إقلاع 4 رحلات جوية للخطوط الجوية السعودية بدون ركاب بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين داخل الصالات.
ونقل موقع "مصراوي" الإلكتروني عن مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن السلطات المصرية تلقت إخطارا من شركة "إير كايرو" بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441 المتجهة إلى محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة لعدم جدواها اقتصادياً وقلة عدد ركابها.
وأضافت المصادر أنه من المقرر إقلاع 4 رحلات للخطوط الجوية السعودية تتجه إلى مطار جدة، أرقام 9644 و9646 و9648 و9650 بدون ركاب، بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين التابعين لهم داخل صالات المطار.المزيد من أخبار مصر
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