حلول النقل الذكية وصلت

كشفت شركة ألستوم في باريس الأسبوع الماضي عن استراتيجيتها القادمة التي تستند إلى تقديم ابتكارات ذكية وحلول نقل ذكي، مع عرض لأحدث منتجاتها التي تجسد جوانب من هذه الاستراتيجية وتتضمن إلى جانب أنظمة إدارة المشغلين، حافلة أبتيس التي يمكن استخدامها عربة في المترو أو حافلة كهربائية، و مركبة اي-زد 10 ذاتية القيادة. وتتولى الشركة مشاريع أنظمة نقل عديدة في كل من السعودية والإمارات وقطر.

ففي المنتج الجديد إي –زد 10، الذي يصنف ضمن ما يسمى حلول الميل الأول والأخير، استثمرت الستوم 14 مليون يورو في شركة جديدة ومبتكرة – ايزي مايل – لتصنيع مكوك كهربائي ذاتي التشغيل وهو طراز أي-زد 10 الذي يلبي احتياجات النقل الأكثر مرونة ودون عقبات من الباب للباب ومن الميل الأول حتى الأخير. يمثل الطراز الجديد أحدث ما توصلت اليه الستوم في مجال تكنولوجيا القيادة دون سائق وتوسع كبير في محفظة الستوم ومدى الحلول التي توفرها للراكب. ينقل المكوك الكهربائي للنقل الجماعي (طراز أي-زد 10) من انتاج شركة ايزي مايل حتى 12 راكب وتم تصميمه ليتم دمجه في نظام النقل البري الآلي (أي-ار-تي-اس) الذي يستخدم في إطار التطبيق المتخصص للنقل العام في المدن والمناطق السكنية الخاصة. يعمل هذا الطراز بنفس الكفاءة في الاتجاهين دون الحاجة الى الدوران الى الخلف لتغيير اتجاه السير وقد تم تزويد المكوك بأضواء أمامية وخلفية متشابهة يتم تفعيلها آلياً حسب اتجاه سير المكوك.

يعمل طراز أي-زد 10 منذ ابريل 2015 في أكثر من 50 موقع في 14 دولة من آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا ويتم تجربة الطراز في باريس – فرنسا منذ سبتمبر 2016 .

وكشفت الشركة أيضا عن حافلة ابتيس الكهربائية،وهي حافلة بـ 100 مقعد وأول حافلة كهربائيةمصدر الهامهاهوالترام وتعملكحافلة مستقلة أو قابلة لربط بوحدة مماثلة لتكون حافلة مزدوجة، وقام محرر أريبيان بزنس بتجربة الركوب بحافلة أبتيس التي أظهرت مرونة كبيرة في التجول في شوارع باريس الضيفة حيث كان الالتفاف والدوران أكثر بساطة من الحافلة الاعتيادية نظرا لقدرة كل العجلات على الالتفاف معا مما يقلص الحيز الذي تحتاجه الحافلة للمناورة والانعطاف أو الدوران.

تقول الشركة إن أبتيس تجسد رقمنة أنظمة النقل بحلول ذكية كونها تجسد الكفاءة لحلول النقل الودودة بالبيئة والتي تؤمن أيضا تخصيص حلول النقل لتناسب المستخدم وحاجاته وتمنح الأولوية لتوفير وقت المستخدمين للنقل السريع فضلا عن تأمين الراحة ليتولى اتخاذ قرارات تنقلاته مع مراعاة الحاجات الديمغرافية المتعدد للركاب سواء كانت لشرائح المسافرين التي لديها أولوية الوقت أو الراحة والترفيه مع خدمات اتصال ملائمة.

على الجانب الآخر، تقدم حلول ألستوم للمشغلين والسلطات ما يفي بالمتطلبات البيئية مثل خفض انبعاثات الكربون، كما هو الحال مع إطلاق ألستوم مؤخرا لقطار يعمل بالهيدروجين في برلين ، مع أفضل استفادة من استخدام البنية التحتية بجدوى اقتصادية عالية ومزايا الصيانة الملائمة، لتستهلك القطارات طاقة أقل بـ 30%

أطلقت الستوم مع الشركة التابعة (ان-تي-ال) تجربة جديدة في مجال النقل بلا انبعاثات وتعمل بنسبة 100% بالطاقة الكهربائية – طراز ابتيس. تم تصميم ابتيس على فكرة الترام وهو مزود بأرضية منخفضة لسهولة الصعود على متن القطار ورؤية شاملة 360°.

يتضمن تصميم ابتيس وضع البطاريات وأنظمة الطاقة على سطح القطار بينما وضعت الإطارات عند نهايات العربة بلا أغطية مما يتيح الصعود على متن العربة بسهولة غير مسبوقة حيث أن الأرضية منخفضة للغاية. ينقل طراز ابتيس حتى 95 راكب وتم تزويده بأبواب مزدوجة واسعة (عدد 2 أو 3 أبواب) لتيسير صعود وهبوط الركاب حتى لمستخدمي الكراسي المتحركة وعربات الأطفال.

يوفر طراز ابتيس مساحة نوافذ أكبر بحوالي 20% حيث أنه مزود بنوافذ بانورامية مما يضفي لمسات أكبر من الراحة بالإضافة الى خفض الضجيج.

تحتاج حافلة ابتيس لمساحة أقل بنسبة 25% أثناء الدوارن حيث أنها مزود بأربعة عجلات قابلة للتوجيه مقابل عجلتين للحافلات التقليدية مما يجعل نظام أبتيس الأمثل للدمج في أنظمة النقل العام داخل المدن، بينما يحتاج مساحة أصغر أثناء دخول الحافلة المحطة ويحد من المساحة التي يشغلها مقارنة بالحافلات الأخرى.

يتم شحن ابتيس بنظامين مختلفين: النظام الأول يوفر الطاقة اللازمة للتشغيل في اليوم الواحد على متن الحافلة مع شحن البطاريات في المخزن طوال الليل باستخدام كابح تقليدي (يتم شحن البطاريات خلال 6 ساعات)، أما النظام الثاني فهو نظام الستوم اس-ار-اس أو الكابل المعلق المعكوس الذي لا يحتاج سوى 5 دقائق لشحن البطاريات وهي فترة الراحة السريعة للسائق.

نقل ذكي للركاب: معلومات أولاً بأول لتخطط رحلتك، خريطة المترو الذكية – اوبتيمت اوربان ماب

أطلقت الستوم نظام اوبتيمت اوربان ماب الذي يوفر المعلومات أولاً بأول عن شبكات المترو لتصبح رحلة المترو أسرع وأكثر راحة وممتعة. صمم النظام للاستخدام الجماعي في محطات القطار ويتيح للمستخدم تصفح شبكة المترو ومتابعة الحركة ومواقع القطارات ومدة الرحلة وأعطال الخدمة ومستوى الراحة على متن القطار، كما يوفر النظام رؤية ديناميكية للمدينة مع الإشارة الى الأماكن العامة التي تهم المستخدم مثل المطاعم والمتاحف والملاعب الرياضية الخ.

يتم تغذية نظام اوبيتمت اوربان ماب بالمعلومات عن حركة القطارات من خلال نظام مراقبة القطارات الآلي الذي يخدم خطوط المترو، بينما يتم تغذية النظام بالمعلومات عن المدينة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل انستاجرام وتويتر وفورسكوير التي تعتمد على تغذية من سكان وزوار المدينة، وبعد أن يقوم النظام بتحليل البيانات يتم اختيارها بمعرفة أحد المنسقين المسئولين.

حدد مكانك على رصيف المترو، نظام اوبتيمات لتحديد نسبة الإشغال على القطار أولاً بأول

يقف الركاب على رصيف المترو بأسلوب عشوائي وعادة ما يتمركز الركاب عند أطراف الرصيف غير عابيثن بأفضل مكان للصعود على متن المترو ويتزاحمون في أوقات الذروة بالقرب من أبواب المترو مما يجعل تبادل الركاب أكثر صعوبة، ولمعالجة هذه المشكلة قامت الستوم بتطوير نظام اوبتيمات لتحديد نسبة الإشغال على القطار أولأ بأول الذي يبين نسبة إشغال كل عربة بواسطة شريط لد ملون (أحمر – برتقالي – أخضر) على بوابات الرصيف وعلى شاشات مراقبة في ممرات المحطة و/أو المصاعد.

يشمل اوبتيمات نظامين – احدهم لحساب كثافة الركاب والآخر لعرض البيانات: يعتمد نظام عد الركاب على حساسات خاصة على بوابات رصيف المترو وحساسات اوبتيمات ومؤشرات أحمال القطار لتحديد عدد الركاب لكل عربة، ويتم إعادة حساب نسبة إشغال المترو بعد معالجة بخوارزميات مع مراعاة مواصفات القطار (الأبعاد – ترتيب المقاعد – الخ) للوقوف على أقصى دقة في المعلومات. تبدأ معالجة البيانات فور غلق أبواب المترو وترسل الى المحطة التالية بعد تحليلها ليشاهدها الركاب على الرصيف وليتمكنوا من الصعود على متن القطار دون زحام.

تجارب جديدة في مجال النقل: كن متصلاً طوال الرحلة

حلول نوماد الرقمية

أصبح الراكب المعاصر في حاجة لأن يكون متصلاً بصفة دائمة أثناء الرحلة نظراً للتزايد المطرد في الأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية – الساعات الذكية – الكمبيوتر المحمول – الحاسب اللوحي – الخ) والتطور المستمر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. استحوذت الستوم على شركة نوماد ديچيتال – الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الاتصالات للراكب ولوسائل النقل بالسكك الحديدية – في إطار استراتيجية الستوم لتحسين تجربة الراكب وحلول الاتصالات اسطول القطارات. توفر نوماد حلول الاتصال اللاسلكي (واي-فاي) وأنظمة الترفيه (الفيديو – الموسيقي- تشغيل الملفات الرقمية) والاتصال على متن القطار (مثل طلب القهوة من المقعد).

كما توفر نوماد ديچيتال حلول الصيانة من بعيد (مراقبة حالة القطار عبر الانترنت – الصيانة القائمة على الكفاءة – نظام معاونة السائق – منتجات القطار المزود بالطاقة)

( 1 ) النقل السريع لمشغلي الشبكات: إدارة أفضل للعمليات متعددة الجوانب

ماستريا

أطلقت الستوم نظام ماستريا – حل المراقبة متعددة الجوانب – الذي يقوم بتحليل البيانات آلياً بأسلوب استباقي ويستخدم الذكاء الصناعي لإصدار تقارير سريعة وعالية الكفاءة مما يوفر لمشغلي القطارات حلول بديلة لنقل الركاب.

تتمتع ماستريا بخبرة الستوم العريقة التي تمتد لمدة 30 عام في مجال أنظمة إدارة نقل الركاب في المدن وعلى السكك الطويلة في أنحاء العالم وخبرة معهد الأبحاث التكنولوجية (سيستم – اكس).

يوفر ماستريا سيولة النقل لكافة وسائل النقل (الحافلات – الترام – المترو – الأجرة ...) بجمع البيانات عن أفضل المسارات المتاحة لتحسين أداء مشغلي أنظمة النقل، ويحسن من مدة الرحلة بدمج وسائل المواصلات المختلفة حسب كثافة الحركة المرورية. يستطيع نظام ماستريا أن يتوقع أثر الحوادث العارضة على الشبكة مثل الأعطال والحوادث أو الأحداث الخاصة (مثل المباريات الرياضية – سوء الأحوال الجوية – المظاهرات) واقتراح مسارات بديلة للركاب للوصول الى جهاتهم بعناء أقل.

تمتد مزايا ماستريا الى تعديل المسارات المرورية وخفض مدة الرحلة وزيادة سعة وسائل النقل وترشيد استهلاك الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة النقل.

يعتمد نظام ماستريا على أربعة وظائف أساسية: المراقبة متعددة الجوانب – إدارة الحركة المرورية – تناغم العمليات – التحليلات الاستباقية – وكلها وظائف سهلة التوليف ويمكن دمجها حسب حاجة المشغلين وبيئة شبكة النقل. يتواصل ماستريا عبر توصيلات آمنة في الشبكة وتحكم خارجي وأنظمة معلوماتية، وهو نظام مرن وقابل للتوسيع لدمجه في شبكات النقل المختلفة سواء الشبكات المحلية او الشبكات الكبرى ويمكن ضم خطوط جديدة أو إضافية حسب الحاجة.

الالتزام بالمواعيد والمرونة عبر حلول ذاتية التشغيل: مساعد القيادة

يضمن نظام مساعد القيادة زيادة سعة النقل وجودة الخدمة وتحسين الالتزام بالمواعيد والمحطات الدقيقة وترشيد الاستهلاك عبر رحلة سلسة.

توفر الستوم نظام أي-تي-او للتشغيل الآلي للمترو – أحدث الأنظمة لمساعد السائق – على أكثر من 50 خط في مدن حول العالم مثل سنغافورة وهونج كونج وبكين (الصين) ولوزان (سويسرا) وبنما الى جانب 40 مشغل مترو تعمل خلالهم الستوم كرائدة المجموعة. قامت أيضاً الستوم بتشغيل نظام أي-تي-او في القطارات الإقليمية مثل شبكة ار-أي-ار (أ) في باريس وهو أكثر القطارات الإقليمية كثافة في العالم حيث ينقل 1.2 مليون راكب/يوم حيث حققت الستوم سابقة تكنولوجية بتركيب النظام على النظام القديم الذي يعمل منذ أكثر من 30 عام وسوف تنتهي الستوم من تركيب النظام على القطارات أي-أي-ار بحلول عام 2018 لتصل طاقة التشغيل الى 30 قطار في الساعة (من معدل تقاطر حالي قدره 24-25 قطار/س) وخفض زمن الرحلة الى دقيقتين، مع مراعاة أن ستقوم الستوم بتركيب النظام على قطارات الخطوط الطويلة في الفترة المقبلة.

بدون سائق: يضمن التشغيل بدون سائق المرونة وخفض التكلفة وتستثمر الستوم في أنظمة ذاتية بدون سائق لدعم محفظة خدماتها مثل الاستثمار الحديث في نظام ايزي مايل واختبارات الترام في مخازن الهيئة القومية للسكك الحديدية في ضواحي باريس (فيتري-سور-سين). يتوافر الترام بجهاز التفاعل التخايلي وتحديد الموقع ونظام ليدار لمنع الاصطدامات والحساسات المتخصصة في سابقة فريدة من نوعها في العالم يتيح الانتظار في المخزن بالنظام الذاتي.

الصيانة الاستباقية من خلال تطبيقات متقدمة لعلوم البيانات: نظام هلث هاب:HealthHub

اطلقت الستوم نظام هلث هاب منذ عدة سنوات وهو نظام لجمع البيانات من القطارات والبنية التحتية وأنظمة الإشارات للصيانة الاستباقية لكافة الأصول الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، ويطور هذا النظام الصيانة التقليدية القائمة على حساب المسافة التي يقطعها القطار الى نظام يعتمد على حالة القطار واجراء الصيانة على أساس استباقي. يعتمد النظام الحديث على خوارزميات تجمع بين تحليل البيانات المتطور والخبرة الفنية من مرحلة التصميم حتى التشغيل.

يوفر النظام الحديث الواجهة والتقارير التي تحول البيانات الى معلومات ذات قيمة يتم تطبيقها في نشاطات الصيانة والتشغيل، وهو نظام قائم على الحفظ في السحاب أو ضمن هيكل في مكان العمل حسب ضغوط العميل المحددة، ويمكن تحسين التوافر والكفاءة والتكلفة بضم استراتيجيات الصيانة الحديثة (مثل خطط الصيانة الديناميكية).

بدأ تطبيق نظام مراقبة حالة القطارات عن بعد عام 2006 بنظام ترين تريسر الذي يتيح اتخاذ القرارات الذكية القائمة على البيانات الفعلية وقد تم نشر النظام عام 2014 على الخطوط الطويلة (قطار فيرچن فائق السرعة طراز بندولينو في المملكة المتحدة والقطار السريع ان-تي-في في إيطاليا وقطار بندولينو فائق السرعة في بولندا الخ) ونظام هلث هاب الذي طرح مؤخراً لخدمة النقل داخل المدن مثل أنظمة ترام في المدن الفرنسية مثل رانس ونيس.