عاجل: عشرة قتلى و20 جريحا في انفجار في مترو سان بطرسبورغ

أفادت وكالات أخبار روسية مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح آخرين في انفجار وقع الاثنين في محطة مترو بمدينة سان بطرسبوغ في روسيا. وأعلن الرئيس الروسي عقب الانفجار بوتين "ندرس كل الأسباب وراء الانفجار بما في ذلك الإرهاب".

أسفر انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبورغ الروسية عن مقتل وجرح العديد من الاشخاص حسبما أفادت وكالات أنباء روسية. وذكرت وكالة الإعلام الروسية، بحسب فرانس24، أن هناك انفجارين فيما يبدو في محطتي مترو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاث محطات مترو أغلقت. وقال الرئيس الروسي بخصوص الانفجار "ندرس كل الأسباب وراء الانفجار بما في ذلك الإرهاب".

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